“Vivi il tuo Ben Essere” fa tappa a Cesena sabato 27 maggio

CESENA – Continua con grande successo la presentazione del nuovo libro “Vivi il tuo Ben Essere” dell’artista morcianese Giuliano Cardellini. Dopo Morciano, Gradara, Monte Cerignone, Pesaro, Bellaria, Cattolica, l’artista presenterà il suo nuovo libro “Vivi il tuo Ben Essere”, sabato 27 Maggio 2023, alle 16.30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana in Piazzetta Bufalini a Cesena, in occasione dei 15 anni dalla fondazione della “Associazione Polonia” di Cesena, la quale si prefigge di promuovere la cultura polacca in Italia e di sostenere ed informare i polacchi residenti nella provincia di Cesena.

PROGRAMMA GIORNATA:

Saluti istituzionali

Carlo Verona – Assessore alla Cultura comune di Cesena

Anna Golec Mastroianni – Console Generale di Polonia in Milano

Bernadeta Grochowska – Presidente dell’Associazione Polonia di Cesena

Giuliano Cardellini parlerà di quattro argomenti del libro:

“Cosa fare per vivere nel Ben Essere?” – “La ricchezza non fa la felicità”

“Il Ben Essere crea beneficio fisico e psicologico” – “L’elemento misterioso dell’amore”

Per questo sodalizio tra Polonia ed Italia, Martina Ambrosioni (enologa, appassionata di letterature straniere e teatro), leggerà poesie di Wislawa Szymborska (1923-2012) (celebre poetessa polacca, premio Nobel per la letteratura nel 1996).

VIVI IL TUO BEN ESSERE

Un libro che Cardellini ha voluto scrivere per condividere, con tutti, la sua esperienza di vita, come una sorta di strumento e modello per conoscere il suo metodo. Una nuova opera letteraria, insomma, che si inserisce a pieno titolo nel contesto più generale della “Scienza della Felicità” e della “Ricerca del Benessere”.

L’artista e scrittore trae dalla sua esperienza di studio, di ricerca, di vita personale e anche professionale, questa opera letteraria, in cui introduce parole e concetti del tutto innovativi. Primo fra tutti il “Ben Essere” secondo Cardellini, che si differenzia nettamente dal benessere.

L’autore appare in una nuova veste, una sorta di life coach, che attraverso i suoi suggerimenti ed una idonea formazione, conduce verso il Ben Essere.

“Questo evento voluto e condiviso con l’Associazione Polonia” – afferma Cardellini- , rappresenta un modo di dialogo, di partecipazione, di confronto, di creatività, che può concretamente arricchire il nostro Ben Essere”.

“VEDERE non è PERCEPIRE, SENTIRE NON è ASCOLTARE” .Se una persona sta bene con se stessa, tende a dare, ad essere disponibile, ad essere ragionevole, a partecipare e, soprattutto, ad essere solidale. Infatti, il segreto del nostro Ben Essere è nel “Giusto Equilibrio Armonioso Variabile”. I Taoisti amano l’acqua, qualcosa che cerca sempre l’equilibrio, proprio come l’acqua – conclude l’artista -.Dobbiamo essere fluidi, non statici. Ogni persona è una TRINITÀ”.

Giuliano Cardellini Breve Bio

Giuliano cardellini, artista poliedrico di Morciano di Romagna, nonché ideatore e direttore del TMUB di Morciano (primo museo temporaneo, in Italia e nel mondo, dedicato a Umberto Boccioni). Vanta una decennale esperienza nell’arte contemporanea soprattutto con opere di carattere concettuale e performative. Negli ultimi anni si è concentrato maggiormente nella sperimentazione e ricerca dando luogo a nuovi linguaggi espressivi, diventando un artista riconosciuto non solo in Italia ma anche nel panorama artistico internazionale d’avanguardia. Autore di tre libri di poesia pubblicati e di successo, del saggio “Vivi il tuo Ben Essere” e di due cortometraggi, viene definito dal mondo della critica artistica: “il poeta scultore dell’interiorità”. Parte delle sue Opere sono visibili sulla Piattaforma Internazionale Artsy.net.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: vivi@iltuobenesseregc.it; 3356117015