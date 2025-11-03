Visite guidate per bambini ed adulti a “Tana libera tutti!”

Ad Arte al Monte, a Forlì, da sabato 8 novembre alle 10.30

FORLÌ – Prende il via sabato prossimo il programma di visite guidate alla mostra collettiva “Tana libera tutti!”, la mostra che indaga il gioco nelle sue molteplici accezioni: elemento fondativo di individualità e relazioni sociali, divertimento imprescindibile non solo durante l’infanzia ma anche in età adulta, strumento di comprensione e conoscenza del mondo.

Sarà Elena Dolcini, curatrice dell’esposizione, a condurre questo ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati a bambini e adulti che permettono di attraversare il percorso espositivo con un approccio interattivo e coinvolgente, adatto a tutte le età.

Calendario degli appuntamenti, ad ingresso gratuito:

Sabato 8 novembre 2025, ore 10.30

Sabato 13 dicembre 2025, ore 10.30

Sabato 10 gennaio 2026, ore 10.30

Sabato 7 febbraio 2026, ore 10.30

Domenica 22 febbraio 2026, ore 10.30 (visita di chiusura)

Informazioni pratiche

Sede espositiva: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì – Corso Garibaldi 37 – Forlì

Orari mostra: Venerdì e sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, e durante gli eventi in programma

Contatti: elenadolcini@gmail.com

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 22 febbraio 2026.