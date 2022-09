Venti nuovi agenti della Polizia Locale in servizio nel territorio

Presentati in residenza da Vicesindaco Nicola Lodi e Comandante Claudio Rimondi

FERRARA – L’organico della Polizia Locale Terre Estensi di Ferrara si rafforza con 20 nuovi agenti. I neo assunti – che hanno un’età media di 31 anni, con il più giovane che ne ha 22 – sono stati presentati nella Sala del Consiglio della Residenza Municipale nella mattinata di venerdì 16 settembre 2022, alla presenza del vicesindaco e assessore con delega alla Sicurezza Nicola Lodi e del comandante della Polizia Locale Claudio Rimondi.

“Siete stati destinati – ha affermato il vicesindaco Lodi – ad una città, Ferrara, che è molto accogliente e che già vi ringrazia per lo spirito di servizio che porterete. Lo scorso aprile avevamo rafforzato l’organico del corpo con 6 ispettori, a cui oggi si sommano 20 unità, un numero che non si era mai registrato per quanto riguarda le nuove assunzioni. La parola chiave sarà sempre sicurezza, in tutta la città, nelle periferie e nelle frazioni”.

Lodi si è poi soffermato sul ruolo dei nuovi agenti: “Questo è un corpo fondamentale per Ferrara. Il vostro compito sarà riuscire a mantenere un percorso iniziato qualche anno fa con l’arrivo del comandante Rimondi, che sta dando frutti importanti e che suscita sentimenti di gratitudine da parte dei cittadini ferraresi. Tenendo conto dell’età media, giovanissima, possiamo dire che si dà nuova linfa al corpo, nel vero senso della parola”. Alle parole di saluto dell’assessore alla Sicurezza, si è aggiunto il comandante Rimondi: “Per Ferrara è un grande giorno, perché fino ad oggi l’ultimo concorso per assumere nuove unità era stato fatto nel 2010. Si tratta di un’azione molto importante, perché questo corpo non solo presta servizio a Ferrara, ma anche ai comuni di Masi Torello e Voghiera. Con le nuove forze, a cui auguro buon lavoro, il personale del corpo raggiunge quota 172 unità”.

LA SCHEDA – A cura della Polizia Locale Terre Estensi – NUOVI ASSUNTI 2022

Attualmente sono stati assunti n. 19 agenti di cui:

– 4 unità nel mese di aprile da graduatoria di altro Comune e che frequenteranno nell’autunno/inverno 2022 l’obbligatorio corso di formazione per agenti di PL organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale;

– 15 unità dal Corso Concorso regionale organizzato e concluso alla fine del 2021.

Una ulteriore unità sarà assunta dal 1 ottobre 2022.

Complessivamente n. 20 nuovi agenti

Di questi:

– 5 sono laureati

– 10 sono residenti nella Regione Emilia Romagna. Gli altri 10 provengono da regioni diverse: Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Il più giovane ha 22 anni, il più vecchio ne ha 45 per una età media di anni 31.

Il Corso Concorso della Regione Emilia Romagna, giunto alla sua seconda edizione, ha consentito alle Amministrazioni aderenti l’assunzione di personale selezionato attraverso una procedura di preselezione di cultura generale, lo svolgimento di prove fisiche e verifica delle idoneità psico-attitudinale che ha poi seguito uno specifico percorso formativo sulle materie di competenza della durata di 180 ore con esame finale.