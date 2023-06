Venerdì 9 giugno, Question Time

La seduta si terrà in forma mista: in presenza a Palazzo d’Accursio e in videoconferenza. Streaming su YouTube

BOLOGNA – Venerdì 9 giugno alle 11.30, si terrà la seduta di Question Time. La seduta si terrà in forma mista: in presenza nella sala del Consiglio di Palazzo d’Accursio e in videoconferenza. Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al link: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Questo l’ordine di trattazione delle domande di attualità:

N. 1 DANNI ESONDAZIONE TORRENTE RAVONE

DE BIASE / BORSARI

N. 2 VIA SAFFI

CAVEDAGNA / BORSARI

N. 3 CONCERTO VASCO ROSSI E PROBLEMI MOBILITA’

QUERCIOLI / ORIOLI

N. 4 RIFIUTI E PARCHEGGI

QUERCIOLI / ORIOLI

N. 5 TAVOLO A ROMA SU IMPATTO AEROPORTUALE

BEGAJ / ORIOLI

N. 6 VIA AL PORTA A PORTA MA ATTENZIONE AGLI STALLI AUTO

ZUNTINI / ORIOLI

N. 7 INCONTRO SU ABBATTIMENTO RUMORI NOTTURNI DELL’AEROPORTO DI BOLOGNA

MAZZANTI / ORIOLI

N. 8 DEHORS E PROROGA

QUERCIOLI / GUIDONE

N. 9 PROROGA DEHORS COVID

CAVEDAGNA / GUIDONE

N. 10 PROROGA AI DEHORS

SCARANO / GUIDONE

N. 11 NUOVI AMBULATORI CAU. QUANTE CRITICITA’

BRINATI / RIZZO NERVO

N. 12 SCHIAMAZZI IN CENTRO STORICO.ANCHE A PORTA SANTO STEFANO NON SI DORME

BRINATI / CLANCY

N. 13 GAY PRIDE A BOLOGNA

SCARANO / CLANCY

N. 14 VIVIBILITA’ IN PIAZZA ALDROVANDI

SCARANO / CLANCY

N. 15 GAY PRIDE

ZUNTINI / CLANCY

N. 16 TAVOLO A ROMA SU EMERGENZA ALLUVIONE

LARGHETTI / SINDACO

N. 17 VIA TOSCANA COME VIA DOZZA

SCARANO / LAUDANI

N. 18 REPUBBLICA DELLE IDEE

CAVEDAGNA / LI CALZI