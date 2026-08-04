Unipr Racing Team svela la REV25: innovazione, passione e ingegneria al servizio della Formula SAE

PARMA – L’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari ha ospitato nei giorni scorsi la presentazione ufficiale della REV25, la monoposto (revisionata e aggiornata) “targata” Unipr Racing Team, la squadra di Formula SAE dell’Università di Parma. L’appuntamento ha rappresentato un momento fondamentale per il team, che ha mostrato a istituzioni, stampa, sponsor, amici e familiari il frutto di mesi di intenso lavoro, studio e progettazione ingegneristica.

Alla serata hanno partecipato ospiti del mondo accademico e industriale, a testimonianza del forte legame tra il team, l’Ateneo e le eccellenze del territorio.

“Oggi provo soprattutto un grande senso di orgoglio e soddisfazione. Dietro questa macchina ci sono mesi di lavoro, sacrifici e impegno da parte di tutto il team. Vederla finalmente completata e svelata al pubblico significa vedere concretizzarsi il lavoro di decine di persone che hanno dato il massimo per raggiungere questo obiettivo. La presentazione non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Fino ad oggi ci siamo concentrati sullo sviluppo della vettura; da questo momento inizia una fase altrettanto importante, quella dei test, della validazione e della preparazione alle competizioni. Per noi questa macchina è il simbolo della crescita del team, non solo per le novità tecniche, ma anche per le competenze che abbiamo sviluppato, per il lavoro di squadra e per le nuove sfide affrontate. C’è molta emozione, ma anche tanta motivazione: siamo pronti a portare in pista il risultato del nostro lavoro e a confrontarci con le altre squadre, per raccogliere i frutti di tutto l’impegno messo in questo progetto”, ha detto la Team Manager Irene Costa.

Dal team un ringraziamento al Rettore Paolo Martelli, a Giampaolo Dallara, fondatore e Presidente di Dallara, al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Roberto Menozzi, a Davide Lusignani, CEO di eDrive Lab, ad Andrea Benassi di ZEC S.p.A., ai partner e agli sponsor. Un ringraziamento particolare a tutta la comunità di Varano de’ Melegari e all’Autodromo Riccardo Paletti.

L’Unipr Racing Team è ora pronto a scendere in pista nelle prossime competizioni internazionali:

1. Formula SAE Alpe Adria (Croazia): 18-23 agosto, Bugatti Rimac Test Track.

2. Formula ATA Varano (Italia): 2-7 settembre, Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari.