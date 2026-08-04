Debutta l’International Program in Sustainability – Minor in Sustainability: iscrizioni aperte fino al 4 settembre

Progetto pilota nell’ambito dell’Alleanza Europea EU GREEN, con le Università di Évora, Gävle e Oradea. 8 posti disponibili per l’Università di Parma

PARMA – Debutta all’Università di Parma l’International Program in Sustainability – Minor in Sustainability, nuovo percorso internazionale e interdisciplinare promosso nell’ambito dell’Alleanza universitaria europea EU GREEN.

Si tratta di un percorso formativo interdisciplinare e gratuito, complementare ai corsi di laurea triennale dell’Università di Parma. Il programma è finalizzato ad ampliare le competenze di studentesse iscritte e studenti iscritti, offrendo una formazione integrata sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, utile sia per il proseguimento degli studi sia per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il programma coinvolge l’Università di Parma e le Università partner di Évora, Gävle e Oradea e permette di lavorare con studentesse, studenti e docenti provenienti da Paesi e ambiti disciplinari differenti. Il confronto tra competenze, esperienze e prospettive diverse costituisce uno degli elementi centrali del percorso.

L’edizione 2026-2027 sarà attivata come progetto pilota. Chi parteciperà avrà quindi l’opportunità non solo di frequentare il programma ma anche di contribuire concretamente alla sua sperimentazione e al suo sviluppo, offrendo idee, osservazioni e proposte utili a definire le future edizioni del Minor nell’ambito dell’Alleanza EU GREEN.

Il percorso prevede il conseguimento di 24 crediti formativi universitari, è gratuito ed è rivolto agli studenti e alle studentesse iscritti/e a un corso di laurea dell’Università di Parma. Le attività si svolgeranno prevalentemente in lingua inglese e in modalità blended, combinando attività online, momenti di collaborazione internazionale e insegnamenti scelti nell’offerta formativa dell’Ateneo.