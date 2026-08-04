Ermo Colle arriva martedì 4 agosto, alla Corte Bonomini di Campora (Neviano), con “In Marcia. Appunti di un esodo” di Ura Teatro

PARMA – ERMO COLLE 2026

PALIO POETICO TEATRALE MUSICALE

XXV edizione

Il teatro dove un teatro non c’è

Martedì 4 agosto 2026 ore 21.15

Neviano, Campora, Corte Bonomini, str. Campo del Fico, 8

[In caso di maltempo Corte Bonomini]

Ura Teatro

IN MARCIA

appunti di un esodo

spettacolo di musica e teatro di e con Fabrizio Saccomanno e Marco Schiavone

produzione Ura Teatro

organizzazione Laura Scorrano

Ermo Colle arriva martedì 4 agosto, alle ore 21.15, alla Corte Bonomini di Campora (Neviano), con il nuovo appuntamento, con ingresso a offerta libera, della 25^ edizione di Ermo Colle, Palio Poetico Teatrale Musicale, promosso da Associazione Ermo Colle APS. In scena lo spettacolo “In Marcia. Appunti di un esodo”, spettacolo di musica e teatro di e con Fabrizio Saccomanno e Marco Schiavone, produzione Ura Teatro.

In Marcia è una riflessione globale sul senso del teatro a partire dalla sua origine – nell’Atene di 2500 anni fa, quando era fonte di riflessione salvifica rispetto all’esistenza umana – fino all’oggi, epoca in cui è spesso svilito dall’incapacità all’ascolto, alla lettura, a nutrirsi di racconti, di parole, senza fretta. Lo spettacolo parte da questo spunto per raccontare un mondo offeso, il mondo degli ultimi, di popoli oppressi, relegati ai margini: tra musica e parole si racconta una storia esemplare, la storia di un esodo, esempio sublime di resilienza che può insegnarci l’importanza del bene comune, del vivere insieme, dell’essere, in definitiva, una vera comunità. Può avere senso ancora raccontare dell’altro mondo? Può avere senso provare ad attraversare storie del mondo “offeso”? Fino a che punto certe vicende umane possono suggerirci un’altra via, un altro modo di stare? Come si fa con le nostre parole, spesso consumate, a ricucire uno strappo? Colmare una differenza, annullare una distanza? A metà tra giornalismo e canto epico, In Marcia è uno dei tanti tentativi possibili.

Al termine dello spettacolo, seguirà “A tu per tu con il Teatro”, conversazione con la Compagnia e il pubblico, curata da Matteo Ferzini, occasione di dialogo e restituzione partecipata sul lavoro e sulla poetica.

L’Associazione Culturale URA Teatro (Ura è una parola albanese per ponte, l’istmo che collega la terra, le storie, i popoli) nasce nel 2015 e si occupa di spettacolo dal vivo, promozione dell’attività teatrale, pedagogia, corsi di alta formazione, valorizzazione e gestione di spazi per attività artistico – culturali, rassegne di teatro, organizzazione convegni di studio sul teatro e altre forme artistiche, realizzazione di progetti nazionali e internazionali. Ura Teatro utilizza una peculiare forma di pedagogia teatrale: il teatro-comunità che è riscoperta della memoria e atto creativo del presente, ponendo da sempre grande attenzione al racconto del territorio, per mantenere viva la memoria di luoghi, persone e personalità della terra di Puglia attraverso il teatro, l’arte, la parola e la musica. Particolarmente significativo è anche il legame con il mondo accademico, che si è tradotto in coproduzioni, collaborazioni scientifiche e progetti multi-disciplinari condivisi con università, scuole superiori e istituti di ricerca. A questo si affianca un crescente impegno nell’ambito musicale, con lo sviluppo di attività di management e booking per artisti e progetti musicali. È del 2023 il progetto triennale di gestione della Masseria Tagliatelle, dove un gruppo di soggetti consorziati ha vinto il Bando Fondazione con il Sud con il progetto “Stazione Ninfeo” per la valorizzazione della masseria e nell’ambito del quale Ura Teatro gestisce una rassegna teatrale.

L’edizione 2026 di Ermo Colle si realizza con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Unione Pedemontana Parmense (Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo), Comuni di Corniglio, Langhirano, Lesignano De’ Bagni, Neviano degli Arduini, Parma, Sorbolo Mezzani, Tizzano Val Parma, Torrile, Parchi del Ducato e con Bucci spa, Coop. Il Colle, Conad Traversetolo/Monticelli, Arena Sunshine/Locanda della Pieve, Cancabaia B&B, Macelleria F.lli Orsi-Lagrimone, Corte Bonomini, B&B Casa di Arola, IREN Comitato Territoriale di Parma, Azienda Sociale Sud Est.

Con il patrocinio di Provincia di Parma, Università di Parma.

In collaborazione con L.O.F.T., Festival Voci dell’Anima di Rimini, Fondazione Federico Cornoni, Teatro del Tempo, Resistenza Teatro Festival/Istituto Alcide Cervi, Festival della Parola, Associazione Libera contro le mafie/Coordinamento di Parma, Radio Circuito 29.

Informazioni

Inizio spettacoli ore 21.15.

Ingresso libero a offerta.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al chiuso.

Info cell. 342 137 0224.

E- mail palioermocolle@gmail.com

Sito www.ermocolle.eu

Facebook @Ermo Colle – Palio Poetico Teatrale Musicale

Instagram @ermocolle_palio

Ufficio Stampa | Raffaella Ilari

raffaella.ilari@gmail.com