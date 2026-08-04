Rimini 4 Agosto: grande festa aperta a tutti e prodotti gratis da KFCper il lancio di Doritos Loaded

RIMINI – L’estate riminese si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato agli amanti del food, della musica e del divertimento. Oggi 4 agosto, dalle 19.00 alle 23.00, il ristorante KFC di via Flaminia Conca 145 ospita un evento speciale, aperto gratuitamente a tutti, per celebrare il lancio della nuova Doritos Loaded, la novità firmata KFC che porta anche in Italia uno dei format food del momento.

Dopo aver conquistato i social e trasformato una semplice busta di tortilla chips in una vera esperienza gastronomica, la Doritos Loaded debutta in tutti i ristoranti KFC d’Italia, reinterpretando il trend con l’inconfondibile pollo fritto KFC, ingredienti ricchi di gusto e salse dal carattere deciso.

Per celebrare il lancio, KFC ha scelto Rimini, una delle capitali dell’estate italiana, dando vita a una serata che unisce gusto, musica e intrattenimento in perfetto stile estivo. Partner dell’evento è Pepsi, protagonista insieme a KFC di un ricco programma di attività pensate per coinvolgere il pubblico.

Per tutta la serata, il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera dell’evento tra musica, giochi e tante occasioni di divertimento. I primi 100 partecipanti all’evento potranno degustare gratuitamente la nuova Doritos Loaded: saranno distribuite 50 versioni Tex Mex e 50 Spicy, per scoprire in anteprima le due ricette protagoniste del lancio. Ad animare la serata ci saranno un DJ set, un’area ricreativa dove si svolgerà un torneo di biliardino, un photobooth per i ricordi della serata, la Ruota della Fortuna con tanti premi Pepsi in palio e tanti gadget esclusivi, tra cui sticker, grafiche Doritos Loaded, KFC Bucket e shopper brandizzate Doritos Loaded riservate a chi acquisterà il nuovo prodotto.

Hostess dedicate animeranno il lungomare di Rimini distribuendo volantini e invitando residenti e turisti a prendere parte all’evento, portando l’atmosfera KFC direttamente nel cuore dell’estate romagnola.

La nuova Doritos Loaded è disponibile in due varianti:

Tex Mex , con Doritos, mais, tre Tender KFC, salsa cheese e salsa messicana;

, con Doritos, mais, tre Tender KFC, salsa cheese e salsa messicana; Spicy, con Doritos, jalapeños, tre Tender KFC, salsa Flamin’ Hot e guacamole.

Due ricette completate con ingredienti preparati al momento che combinano croccantezza, cremosità e sapori intensi in un formato pratico, informale e perfetto da condividere, trasformando una semplice busta di chips in una vera full meal experience.

Con questa novità, KFC amplia la propria offerta introducendo una nuova occasione di consumo, pensata per chi cerca qualcosa di diverso e vuole vivere un’esperienza di gusto ispirata ai trend internazionali che stanno conquistando i social e le nuove generazioni.

La Doritos Loaded è disponibile dal 4 agosto in tutti i ristoranti KFC d’Italia.

KFC

KFC, società del gruppo Yum! Brands Inc, è l’azienda leader mondiale nel settore dei ristoranti che servono pollo fritto ed è un’impresa che vanta una storia ricca di successi ed innovazione. Tutto ha avuto inizio grazie al Colonnello Harland Sanders, fondatore del brand. È stato lui ad inventare l’Original Recipe, la ricetta che contiene un inimitabile mix segreto di erbe e spezie, preparata ancora oggi e tipica del brand.

Ogni giorno negli oltre 30.000 ristoranti in più di 145 paesi i cuochi KFC preparano il pollo al momento, lavorandolo a mano e seguendo con cura tutti i passaggi, dalla panatura fino alla cottura, per ottenere un prodotto fragrante e irresistibile.

Yum! Brands Inc. comprende anche i marchi Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger Grill. Con più di 53.000 ristoranti in oltre 155 Paesi, Yum! Brands è una delle più grandi aziende della ristorazione al mondo.

In Italia, KFC è presente dal 2014 e conta oggi 153 ristoranti in 17 regioni. Di questi 25 sono a gestione diretta da parte del Corporate Franchisee.

www.kfc.it