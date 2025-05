Unibo: aperte le iscrizioni ai Summer Camp “Ragazze Digitali”

BOLOGNA – Tornano a giugno i camp presso i campus universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini rivolti alle studentesse del terzo e quarto anno delle scuole superiori; un’opportunità gratuita e unica per avvicinarsi all’informatica e alla programmazione in modo creativo e coinvolgente. L’iniziativa, promossa da Ser.In.Ar. grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna e ai fondi FSE, in collaborazione con il Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna e ART-ER, si svolgerà dal 16 al 27 giugno 2025.

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 giugno: https://www.serinar.it/rd25/