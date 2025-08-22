Una superlativa Irene Grandi conclude la rassegna “Riccione Summer Music” facendo cantare la folla di piazzale Roma

RICCIONE (RN) – Ieri sera, a Riccione, la cantante Irene Grandi ha chiuso davvero in bellezza la rassegna Riccione Summer Music con un concerto travolgente in un piazzale Roma gremito. L’artista toscana ha fatto ballare e cantare un pubblico entusiasta, ripercorrendo i suoi più grandi successi e omaggiando artisti storici della musica italiana.

Il pubblico ha accolto con calore brani iconici come Bum Bum e In vacanza da una vita, oltre alle celebri cover La tua ragazza sempre, con la dedica a Vasco Rossi, e Se mi vuoi in onore di Pino Daniele.

Il concerto di Irene Grandi ha messo il sigillo su un’estate di successi per la musica a Riccione, confermando il bilancio estremamente positivo della rassegna Riccione Summer Music. L’iniziativa ha offerto un programma vario e di alta qualità, con sette grandi eventi che hanno attirato un pubblico numeroso e diversificato.

Un’estate di musica da ricordare

La rassegna Riccione Summer Music in piazzale Roma si è dimostrata il cuore pulsante degli eventi estivi all’interno del palinsesto Riccione Music City che ha compreso anche le Albe in controluce, Riccione Summer Jazz e il Versus Festival. I concerti in piazzale Roma sono iniziati con il grande successo di Nek del 5 agosto, bissato due giorni dopo da Francesco Renga. Il calendario è proseguito con le esibizioni di artisti come i Gemelli Diversi e Giuliano Palma, il cui live ha accompagnato i tradizionali fuochi d’artificio di Ferragosto.

Grandissima festa con Nostalgia ’90 il 15 agosto, che ha richiamato una folla impressionante in piazza. La rassegna si è conclusa con le applauditissime esibizioni di Alex Britti il 20 agosto e, appunto, l’entusiasmante concerto di Irene Grandi il 21 agosto.

L’amministrazione comunale esprime piena soddisfazione per l’esito di questa ricca stagione di eventi, che ha saputo attrarre un vasto pubblico, confermando Riccione come una capitale del divertimento e della musica a livello nazionale. Il successo di “Riccione Music City” dimostra che la città ha saputo cogliere le aspettative del suo pubblico, offrendo un programma di intrattenimento di alta qualità che rafforza il suo ruolo di destinazione turistica di primo piano.