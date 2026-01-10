Mood, nuovo album e tour per il duo modenese

Esce TRANSPARENCIES VOL.1. Release party il 10.01 all’Officina Meca di Ferrara
in vinile e su tutte le piattaforme di streaming
il nuovo disco dei
MOODvia Transition Totem
TRANSPARENCIES VOL.1, in uscita il 9 gennaio 2026 in vinile trasparente 12″, CD e su tutte le piattaforme digitali, è il nuovo album dei Mood.
Un racconto che fonde elementi di matrice elettronica – dance, techno, house, downtempo, glitch, big beat e break beat – con l’attitudine performativa di matrice rock DIY del duo modenese.
Un’indagine che approfondisce il concetto di “trasparenza” come sinonimo di purezza.
«Trasparenza è per noi un punto di partenza per immaginare e costruire una nuova realtà, in grado di influenzare positivamente le persone e il mondo che ci circonda»
L’album vede le collaborazioni musicali di Brida, Anna Bassy, YOY.
A proposito del brano “New Son Don”, che ha anticipato il disco, e del featuring della cantante toscana Brida, i Mood hanno raccontato: «‘New Son Don’ rappresenta il nome del “tempio dell’io femminile”, un posto custodito dentro di noi dove potersi sentire liberi da preconcetti e giudizi altrui rispetto alla propria sessualità e al proprio desiderio di espressione. Terminata la fase di registrazione, ci siamo resi conto che mancava qualcosa che veicolasse il messaggio con più forza di quanta noi ne esprimessimo con i soli strumenti. Così abbiamo deciso di coinvolgere una voce femminile che potesse esprimere potenza e sensualità. Il testo provocatorio scritto da Brida parla, in modo figurato, di un ribaltamento dello “standard di controllo” in una relazione sessuale, un concetto contrario all’educazione patriarcale che ha influenzato e intossicato trasversalmente l’uomo fino ad oggi».
In “Rejune”, terzo singolo anticipatorio, brano di matrice “black” mid-tempo, che mescola atmosfere oniriche orchestrali a ritmiche elettroniche e hip-hop, synth scintillanti, orchestral swarm e percussioni melodiche, con Anna Bassy, la sua vocalità eccentrica e leggera, lega tutti gli elementi insieme in una crema di suono. Il suo testo denuncia ed esplicita la presenza di pattern, parti, ruoli che si ripetono in loop all’interno della nostra società, che fanno sì che l’individuo venga considerato solo come parte di una massa e annullando ciò che nella sua essenza lo rende unico.
TRACKLIST
1- HUSH
2- NEW SON DON (feat Brida)
3 – REJUNE (feat Anna Bassy)
4 – YODA
5 – SP-LINE (feat YOY)
6 – PALMETO PARADISO (feat Brida)
7 – RFPT
Tutti i brani sono scritti e prodotti da Mood e Raffaele Marchetti
Rec, Mix and Master a cura di Raffaele Marchetti presso l’Audio Brothers Studio (FE)
Artwork and design di Stefano Villani
PH Zoe Ferrara
Label: Transition Totem
Distribuzione: The Orchard
Ufficio stampa: Press is More
TRANSPARENCIES TOUR 2026
10/01 Officina Meca – Ferrara – *Release Party*
16/01 Colorificio Kroen – Verona
17/01 G.O.B. – Viareggio
23/01 Magazzino Parallelo – Cesena
24/01 Circolo Gagarin – Busto Arsizio
30/01 La Tenda – Modena
14/02 Centro Onda d’Urto – Arezzo
20/02 Arci Tom – Mantova
27/02 La Room – Vigevano
28/02 Spazio Hydro – Biella
More TBA