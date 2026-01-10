Mood, nuovo album e tour per il duo modenese

MODENA – Disponibile da venerdì 9 gennaio 2026

in vinile e su tutte le piattaforme di streaming

TRANSPARENCIES VOL.1

il nuovo disco dei

MOODvia Transition Totem

TRANSPARENCIES VOL.1, in uscita il 9 gennaio 2026 in vinile trasparente 12″, CD e su tutte le piattaforme digitali, è il nuovo album dei Mood.

Un racconto che fonde elementi di matrice elettronica – dance, techno, house, downtempo, glitch, big beat e break beat – con l’attitudine performativa di matrice rock DIY del duo modenese.

Un’indagine che approfondisce il concetto di “trasparenza” come sinonimo di purezza.

«Trasparenza è per noi un punto di partenza per immaginare e costruire una nuova realtà, in grado di influenzare positivamente le persone e il mondo che ci circonda»

L’album vede le collaborazioni musicali di Brida, Anna Bassy, YOY.

A proposito del brano “New Son Don”, che ha anticipato il disco, e del featuring della cantante toscana Brida, i Mood hanno raccontato: «‘New Son Don’ rappresenta il nome del “tempio dell’io femminile”, un posto custodito dentro di noi dove potersi sentire liberi da preconcetti e giudizi altrui rispetto alla propria sessualità e al proprio desiderio di espressione. Terminata la fase di registrazione, ci siamo resi conto che mancava qualcosa che veicolasse il messaggio con più forza di quanta noi ne esprimessimo con i soli strumenti. Così abbiamo deciso di coinvolgere una voce femminile che potesse esprimere potenza e sensualità. Il testo provocatorio scritto da Brida parla, in modo figurato, di un ribaltamento dello “standard di controllo” in una relazione sessuale, un concetto contrario all’educazione patriarcale che ha influenzato e intossicato trasversalmente l’uomo fino ad oggi».

In “Rejune” , terzo singolo anticipatorio, brano di matrice “black” mid-tempo, che mescola atmosfere oniriche orchestrali a ritmiche elettroniche e hip-hop, synth scintillanti, orchestral swarm e percussioni melodiche, con Anna Bassy, la sua vocalità eccentrica e leggera, lega tutti gli elementi insieme in una crema di suono. Il suo testo denuncia ed esplicita la presenza di pattern, parti, ruoli che si ripetono in loop all’interno della nostra società, che fanno sì che l’individuo venga considerato solo come parte di una massa e annullando ciò che nella sua essenza lo rende unico.

TRACKLIST

1- HUSH

2- NEW SON DON (feat Brida)

3 – REJUNE (feat Anna Bassy)

4 – YODA

5 – SP-LINE (feat YOY)

6 – PALMETO PARADISO (feat Brida)

7 – RFPT