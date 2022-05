Un grande “Taro” per Movisport

Mads Østberg debutto con podio nell’IRC e prima scuderia classificata

REGGIO EMILIA – Un altro fine settimana, l’ultimo di maggio, di grandi soddisfazioni per Movisport, al 28. Rally Internazionale del Taro, Parma, secondo atto dei quattro dell’IRC, la scuderia ha presentato una “line up” di alto livello, che ha prodotto soddisfazioni sia per i singoli che per la scuderia, di nuovo prima tra i sodalizi.

A Bedonia si è calato il classico “asso”, un pezzo da novanta destinato a fare la differenza, il norvegese Mads Østberg, vice Campione mondiale WRC-2 al via con la Citroen DS3 R5 del Team D-Max Racing. E l’asso ha fatto il suo effetto, finendo terzo assoluto in gara decisamente non facile, sia per il fatto che non la conoscesse, che pure per il livello degli avversari trovati e certamente per le bizzarrie del meteo, che ha creato notevoli difficoltà nella scelta degli pneumatici.

Østberg osservato speciale e quindi a segno al meglio possibile, ma vi sono stati anche altri grandi protagonisti “griffati” Movisport: occhi puntati su Tosi-Del Barba, con la Skoda Fabia Rally2, che dopo l’esaltante avvio di campionato in Maremma, chiuso al terzo posto assoluto, erano in cerca della continuità. Purtroppo dopo essere saliti al sesto posto assoluto si sono fermati per una doppia foratura nella fase centrale della gara.

Meglio sorte è toccata a Rusce-Paganoni e la loro Hyundai i20 Rally 2, con la quale hanno migliorato feeling alla loro sesta uscita stagionale, finendo in nona posizione finale, in una giornata assai sofferta per le intemperie.

Perfetta la prestazione di Davide Gatti – Maurizio Barone, dopo la terza piazza di categoria e di trofeo Peugeot con la loro 208 Rally4 in Maremma stavolta hanno vinto la classe, il monomarca francese ed anche il trofeo riservato alle due ruote motrici, risultati di pregio acquisiti in un contesto assai competitivo.

Stefano Ferrarini – Cristian Baroni(Renault Clio RS), dopo il podio di classe N3 a Follonica lo hanno confermato con la terza posizione, Max Settembrini – Giuseppe Mancuso, alla terza uscita con la Peugeot 208 Rally4 andavano alla ricerca del miglior feeling con la francese ed hanno finito in 13^ posizione di una categoria molto competitiva Alex Ferrari – Luca Virgilli, dopo quattro gare con la Renault Clio Rally5 hanno centrato un esaltante successo di classe

Davide Incerti – Monica Debbi (Citroen DS3 R3T), al via della gara “nazionale” hanno chiuso in ottava posizione generale, primi con grande merito di classe

Al 54. Rally del Salento, in provincia di Lecce, seconda prova del Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA), il reggiano Ivan Ferrarotti cercava miglior fortuna di quella alla prima uscita di campionato all’Isola d’Elba, affiancato da Bizzocchi. Sempre al volante della Skoda Fabia Rally2 ha finito in settima posizione assoluta, con tanto amaro in bocca, rallentato nel secondo giro di prove del sabato da tre forature in tre prove consecutive. Nonostante tutto Ferrarotti è riuscito a stringere i denti fino al rientro finale.

ARRIVA IL MONDIALE IN SARDEGNA: GRYAZIN E BRAZZOLI ALL’ATTACCO

Riflettori puntati sul mondiale rally che farà tappa, il prossimo fine settimana, in Sardegna. Per la gara isolana, quinta tappa della corsa iridata, Movisport proporrà le sue due punte che mirano al podio mondiale nelle rispettive categorie, quindi Nikolay Gryazin – Konstantin Aleksandrov, Skoda Fabia Rally2 di Tok Sport, ed Enrico Brazzoli- Manuel Fenoli con la Ford Ford Fiesta Rally3 della JME.

Gryazin, dopo non aver “marcato” i punti al precedente appuntamento in Portogallo, torna in corsa e riparte dalla quinta posizione in classifica di WRC-2, mentre Brazzoli avrà l’arduo compito di difendere il terzo posto nella generale, dopo che pure lui non ha marcato punti in terra lusitana, dove era assente.

Al via in Sardegna anche il gentleman Silvano Patera, affiancato dall’esperto Danilo Fappani , su una Skoda Fabia Rally2.