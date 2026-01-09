“Contro Sassari serviranno energia e senso di responsabilità”, coach Priftis presenta l’ultima del girone d’andata

REGGIO EMILIA – La UNA Hotels Reggio Emilia ospiterà domani, sabato 10 gennaio alle ore 18:00, il Banco di Sardegna Sassari nella prima gara casalinga del 2026 nonché ultima del girone d’andata di Serie A Unipol. REGGIO EMILIA – La UNA Hotels Reggio Emilia ospiterà domani, sabato 10 gennaio alle ore 18:00, il Banco di Sardegna Sassari nella prima gara casalinga del 2026 nonché ultima del girone d’andata di Serie A Unipol.

La partita sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Lanzarini, Grigioni e Marziali e sarà trasmessa su LBATV, con il commento affidato a Giovanni Poggi e Max Menetti. I contributi da bordocampo saranno a cura di Alessandro Caraffi.

Coach Dimitris Priftis ha presentato così la sfida in conferenza stampa:

«Affrontiamo una gara cruciale per il nostro percorso. Dovremo mettere in campo il massimo livello possibile di attenzione, energia e senso di responsabilità. Ci troveremo di fronte una squadra probabilmente tra le più in forma della Serie A, come dimostrano i risultati. Non sarà disponibile Cheatham, il cui problema sta assumendo caratteri di cronicità».

Il Club ricorda che sono ancora disponibili i biglietti per l’incontro, acquistabili online su Vivaticket, presso lo StoRE di Piazza Prampolini e alle casse del PalaBigi, aperte a partire dalle 16:30 di sabato 10 gennaio.

Allo StoRE del foyer del palazzetto saranno inoltre disponibili le divise ufficiali di campionato scontate del 30%, mentre proseguono i “saldi biancorossi” su una selezione di articoli di merchandising.