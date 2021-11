Ugo Bertotti racconta a fumetti Gabriel Garcia Marquez (FOTO)

Appuntamento domenica 14 novembre alle 17 nell’Aula Magna della Malatestiana

CESENA – Domenica 14 novembre, alle 17, nell’Aula magna della Biblioteca Malatestiana sarà presentato “L’amore ai tempi del colera”, ma in una formula del tutto nuova. Grande ospite di Cesena Comics, il festival del fumetto promosso dall’Associazione Barbablu, sarà il fumettista Ugo Bertotti che ha trasposto nel linguaggio del fumetto una delle opere più amate dello scrittore Gabriel Garcia Marquez.

I titoli di Marquez non sono nuovi al rapporto col fumetto e hanno visto diverse rielaborazioni, tuttavia l’opera di Ugo Bertotti stupisce e affascina per il senso di attualità che acquisisce la trasposizione in questo 2021, all’indomani della pandemia. Ugo Bertotti, in questa prova, si distingue per un segno elegante, puntuale, con un buon tasso di realismo visuale ma anche un sufficiente grado di sintesi. Il punto di forza evidente dell’opera è però il colore cui è affidata l’evocazione di quel mondo sospeso tra realtà e fantastico che è proprio della scrittura di Marquez.

“Senza evolvere in una colorazione totalmente surreale, Bertotti è abile nel ricavare da ogni situazione il contrasto coloristico più rutilante e ad effetto, inanellando una serie di tavole sempre variate, tali da produrre una vera gioia degli occhi”, così descrive il lavoro di Bertotti uno dei più autorevoli portali del fumetto italiano, Lo Spazio Bianco Network.

L’incontro è ad accesso gratuito fino a esaurimento posti. L’ingresso in Biblioteca è consentito solo ai possessori di Green Pass. Per motivi di sicurezza, è necessario prenotare scrivendo a prenotazioni.ccs@gmail.com.

Cesena Comics è un progetto supportato da Comune di Cesena, Progetto Giovani Cesena, Coop Alleanza 3.0, Endas Cesena ed Endas Emilia Romagna. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.associazionebarbablu.it.