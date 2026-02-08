Cesena in Bolla: in Fiera 1.200 etichette e oltre 150 cantine top

Cesena Fiera 9 e 10 febbraio

CESENA – Torna lunedì 9 e martedì 10 febbraio (dalle 11.00 alle 18.00) ‘Cesena in Bolla’ da quest’anno arricchita del sottotitolo ‘Taste & Wine Festival’ a testimoniare la vocazione sempre più proiettata verso la professionalizzazione dell’evento, ormai un punto di riferimento per il comparto Horeca di tutto il nord Italia. La manifestazione, giunta alla undicesima edizione, lega le ‘bollicine’ nazionali e internazionali alle produzioni di vini ‘tranquilli’ di oltre 150 espositori per complessive 1.200 referenze presenti ai banchi d’assaggio di Fiera Cesena. Sotto i riflettori i migliori Spumanti Metodo Classico che si concentrano nei 4 territori italiani maggiormente vocati: Trento Doc, Franciacorta, Oltrepò Pavese, Alta Langa. Insieme alle bollicine nazionali una folta schiera di etichette d’Oltralpe con Champagne e Cremant dalla Francia. Senza dimenticare i migliori Prosecco accompagnati da una selezione di bollicine Metodo Martinotti da tutta Italia a cui si aggiunge un’ampia rappresentanza di vini fermi, bianchi, rossi e rosati a completamento della produzione delle cantine espositrici. Nutritissima la rappresentanza romagnola con oltre 40 cantine presenti oltre alla delegazione locale dei vignaioli indipendenti Five, seguono la Lombardia con le numerose presenze di aziende di Franciacorta e Oltrepò Pavese, il Veneto con oltre 20 cantine in gran parte produttrici di Prosecco Doc e Docg, Emilia e Marche con una quindicina di espositori ciascuna e a seguire, Trentino, con le Bollicine di Montagna, Piemonte con l’Alta Langa, Toscana, Alto Adige, Friuli, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Campania e Sardegna…

In abbinamento al vino, come da tradizione a Cesena In Bolla, assaggi food di ottima qualità. Fra le aziende presenti ai banchi d’assaggio che vedono la collaborazione di alunni e docenti dello Ial di Cesenatico, ‘Antica Foma’, distributore di formaggi e salumi di Modena, il salumificio piacentino Fratelli Salini, Eli Prosciutti di Traversetolo (PR) con il Prosciutto di Parma DOP e San Daniele DOP, il Raviolo Quadrato di Piacenza, il Gruppo CO.A.P di Forlì, specialista della ristorazione, il maestro cioccolatiere Gardini Cioccolato, sempre di Forlì e la Stracotteria Abruzzo con il suo truck food.

Organizzata da Taste Production, azienda romagnola che offre servizi nel mondo del vino e del food al settore dell’Horeca, quest’anno Cesena In Bolla cambia leggermente le modalità d’ingresso. Via libera a agli imprenditori Horeca previa registrazione sul sito (cesenainbolla.com) che prima di entrare dovranno però ritirare il calice (firmato Stolzle Lausits, Odessa distribuzione, main sponsor della manifestazione) e il portacalice versando 5 euro in beneficienza, senza poi restituirlo. Disponibili anche, prenotando sul sito o direttamente in cassa, una piccola quota di ingressi per sommelier e winelowers: 100 biglietti al giorno a 30 euro, calice compreso. Fra gli sponsor tecnici il Gruppo Ferri Driving Solution, Net Marketing, Scarpellini Garden, Sun Ice

Sede Cesena Fiera Via Dismano 3845 – 47521 Cesena

Lunedì 9 e Martedì 10 Febbraio Orari: 11.00 – 18.00

Ingresso al pubblico (biglietti disponibili 100 al giorno) € 30 acquistabili on-line dal sito www.cesenainbolla.com) o in cassa

Per il canale Horeca accrediti gratuiti previa registrazione al sito

Calice € 5 (in beneficienza). Disponibili all’uscita anche alcol test al costo di € 2