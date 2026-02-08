“Popolazione universitaria e trasformazioni urbane”, martedì 10 febbraio il seminario dell’Osservatorio Metropolitano sul Sistema Abitativo

In sala Tassinari alle 17, con focus sulla Bolognina e analisi su politiche, integrazione studentesca e impatti sul quartiere

BOLOGNA – Martedì 10 febbraio alle 17, in sala Tassinari a Palazzo D’Accursio, si terrà il seminario dell’Osservatorio Metropolitano sul Sistema Abitativo sul tema: Popolazione universitaria e trasformazioni urbane: politiche, integrazione studentesca e impatti sul quartiere.

L’approfondimento è realizzato nell’ambito dell’accordo attuativo tra il Settore Politiche Abitative del Comune di Bologna ed il Dipartimento di Architettura in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna.

Il seminario propone un confronto a partire dal concetto di abbordabilità come chiave di lettura delle trasformazioni urbane e delle dinamiche immobiliari su diversa scala, per poi concentrarsi sulla finanziarizzazione dell’abitare, con particolare attenzione alla popolazione studentesca universitaria.

Il dibattito si concentrerà anche sull’area della Bolognina, con il proposito di rilevare gli effetti e gli impatti delle trasformazioni fisiche e sociali a livello territoriale.

Programma

I lavori saranno introdotti dalla vicesindaca Emily Marion Clancy.

Seguiranno gli interventi di: Marco Peverini, urbanista e ricercatore presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e Osservatorio Casa Abbordabile; Mattia Fiore, sociologo e ricercatore presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Sara D’Andrea, borsista presso il Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Marco Guerzoni, direttore del Settore Politiche Abitative del Comune di Bologna.

Programma seminario:

