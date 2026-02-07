Sentieri selvaggi con I quartetti per archi di Steve Reich il 7 febbraio al Teatro Bonci

CESENA – Teatro Bonci

Piazza Guidazzi – Cesena

sabato 7 febbraio 2026

ore 20.30

Ensemble Sentieri selvaggi

I quartetti per archi di Steve Reich

Piercarlo Sacco, violino 1

Daniele Richiedei, violino 2

Virginia Luca, viola

Aya Shimura, violoncello

durata: 1 ora

Sentieri selvaggi, ensemble che ha rivoluzionato il modo di ascoltare e divulgare la musica contemporanea al grande pubblico, torna al Teatro Bonci di Cesena sabato 7 febbraio (ore 20.30): Piercarlo Sacco e Daniele Richiedei ai violini, Virginia Luca alla viola e Aya Shimura al violoncello eseguono I quartetti per archi di Steve Reich, tre partiture del maestro del minimalismo americano. Storia, autobiografia e complessità del presente risuonano in un’esperienza acustica ipnotica, fra testimonianze dell’Olocausto e di Ground Zero.

Steve Reich ripensa la grande tradizione europea del quartetto d’archi, fondendo memoria collettiva e privata in una materia sonora visionaria, che si forma nel dialogo fra esecuzione live e registrazioni di strumenti e voci.

Different Trains (1988) intreccia i ricordi d’infanzia dell’autore, ebreo, con le testimonianze dei sopravvissuti all’Olocausto: le voci dei testimoni si trasformano in melodia parlata, integrate dal quartetto d’archi in un potente impasto emotivo e sonoro.

Lo spazio acustico si dilata in Triple Quartet (1998), scritta per tre quartetti: il primo suona dal vivo sovrapponendosi agli altri due che invece sono registrati e eseguono parti completamente differenti, creando in questo modo un intreccio di linee musicali e una percezione caleidoscopica del suono. Qui il quartetto dialoga con la registrazione di se stesso.

Con WTC 9/11 (2010), Reich ritorna alla tecnica della melodia parlata, componendo con le voci dei superstiti dell’11 settembre una partitura cruda, intensa, essenziale.

Sentieri selvaggi nasce nel 1997 da Carlo Boccadoro, Filippo Del Corno e Angelo Miotto, che curano insieme in quegli anni una trasmissione in onda su Radio Popolare dal titolo Sentieri selvaggi, con lo scopo di avvicinare la musica contemporanea al grande pubblico. Nel corso degli anni i tre musicisti avviano collaborazioni con i maggiori compositori della scena internazionale, fra cui David Lang, Louis Andriessen, James MacMillan, Philip Glass, Gavin Bryars, Michael Nyman, Julia Wolfe, Fabio Vacchi, che scrivono partiture per l’ensemble o gli affidano le prime italiane dei loro lavori. Il gruppo promuove e diffonde una nuova generazione di compositori italiani come Francesco Antonioni, Silvia Colasanti, Giovanni Mancuso, Mauro Montalbetti.

Dal 1998 Sentieri selvaggi è regolarmente ospite delle più prestigiose stagioni musicali italiane (Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro alla Scala, Biennale di Venezia, Accademia Filarmonica Romana, Unione Musicale di Torino, Teatro Grande di Brescia), dei maggiori eventi culturali del nostro paese (Festival della Letteratura di Mantova, Romaeuropa Festival, Festival della Scienza di Genova, Festival MiTo, Triennale di Milano, Festival Aperto di Reggio Emilia) e di importanti festival internazionali (Bang on a Can Marathon di New York, SKIF Festival di San Pietroburgo, Sacrum Profanum di Cracovia).

A Milano il gruppo è stato partner dal 1998 al 2023 di Teatridithalia (poi divenuto Teatro Elfo Puccini), che ha ospitato i concerti e ha organizzato una stagione di musica contemporanea con un cartellone di concerti, incontri, masterclass, incentrata ogni anno su uno specifico nucleo tematico.

Per diffondere la musica contemporanea in contesti inusuali, Sentieri selvaggi collabora anche con scrittori, architetti, scienziati, video-maker, attori, registi, musicisti rock e jazz, abitando con i propri progetti spazi alternativi come gallerie d’arte, piazze, strade, centri commerciali e università.

Il catalogo di produzioni editoriali e discografiche del gruppo conta numerosi titoli realizzati per Einaudi, RaiTrade, MN Records, Velut Luna (Premio Tenco 2008 con Il Cantante al Microfono), Sensible Records e Cantaloupe Music, etichetta newyorkese fondata da Bang on a Can, per la quale ha realizzato quattro CD, l’ultimo dei quali, Zingiber, è dedicato alla nuova creatività musicale italiana. Nel 2017 esce Le Sette Stelle per la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon, con musiche di Luca Francesconi, Filippo Del Corno, Giorgio Colombo Taccani, Giovanni Sollima, Mauro Montalbetti e Carlo Boccadoro.

Capitolo importante nel lavoro dell’ensemble sono le produzioni di teatro musicale, con allestimenti quali L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Michael Nyman e The Sound of a Voice di Philip Glass, che coinvolgono un pubblico ancora più vasto.

Del 2022 è la residenza al Festival dei Due Mondi di Spoleto, con un focus sulla musica americana degli ultimi anni.

Nell’autunno del 2024 Sentieri selvaggi e OHT hanno prodotto Nuvolario, basato sul capolavoro di Steve Reich Music for 18 musicians, che ha debuttato al Festival Aperto di Reggio Emilia con repliche al Romaeuropa Festival e alla Sagra Malatestiana di Rimini.

Informazioni:

Teatro Bonci piazza Guidazzi 8, 47521 Cesena – tel. 0547 355959 info@teatrobonci.it

Orari biglietteria (giorni feriali)

dal martedì al sabato ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00 e fino a inizio spettacolo nei giorni di rappresentazione serale. Domeniche e festivi di rappresentazione: apertura da un’ora prima a inizio spettacolo.

Online: cesena.emiliaromagnateatro.com | vivaticket.com

Biglietti: da 8 a 23 €, esclusi diritti di prevendita.