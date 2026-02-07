‘Pino Pinelli. Concerto in Arte’ il 7 febbraio al Teatro Duse di Bologna

BOLOGNA – ART CITY WHITE NIGHT, AL TEATRO DUSE ‘PINO PINELLI, CONCERTO IN ARTE’

Sul palco il soprano Andreea Alexandra Vnucovschi, il Vivaldi Ukulele Ensemble e il ‘Sipario d’autore’ firmato dal maestro dell’arte contemporanea.

Sabato 7 febbraio 2026 | ore 23:45 (ingresso libero)

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

Nell’ambito di ART CITY Bologna 2026 e ART CITY White Night, in occasione di Arte Fiera, sabato 7 febbraio 2026 alle ore 23:45, il Teatro Duse di Bologna ospiterà ‘Pino Pinelli, concerto in Arte’, recital del Vivaldi Ukulele Ensemble del Conservatorio ‘A. Vivaldi’ di Alessandria con la partecipazione del soprano Andreea Alexandra Vnucovschi.

Il format nasce nel 2018 da un’idea di Alessandra Pinelli e Marco Borsetti, in occasione della grande mostra antologica ‘Pino Pinelli. Pittura oltre il limite’ curata da Francesco Tedeschi ed esposta al Palazzo Reale e nelle Gallerie d’Italia di Milano. Giunto alla sua IV edizione, l’evento approda sabato prossimo al Duse continuando a creare un dialogo simbolico e inedito tra la musica, il canto e l’arte visiva di Pino Pinelli. Il concerto godrà, infatti, della straordinaria scenografia rappresentata da Sipario R, 2015 – 101 Elementi.I, la magnifica opera realizzata nel 2016 da Pinelli per la collezione ‘Sipario d’autore’ del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, in mostra al Teatro Duse per tutta la Stagione 2025/26. Nell’ambito della collaborazione con il teatro toscano e grazie al contributo attivo della Galleria fiorentina Santo Ficara, dal 2017 il Duse accoglie sul proprio palcoscenico i suggestivi sipari firmati dai grandi maestri dell’arte contemporanea italiani, riuniti in una raccolta unica nel suo genere.

Per la notte bianca dell’arte, dunque, l’ensemble eseguirà brani originali del repertorio per ukulele accanto a trascrizioni e arrangiamenti di celebri pagine della musica classica. La variegata tavolozza di strumenti, repertori, pratiche e tradizioni musicali che caratterizzano l’ukulele si intreccerà, così, con il fascino della voce lirica, dando vita ad un evento ricco di sfumature timbriche e rimandi espressivi. Il recital, che sarà preceduto dall’intervento del critico Marco Tonelli e di Alessandra Pinelli, responsabile dell’Archivio Pino Pinelli, sostiene, inoltre, Ukulele del Sorriso, progetto benefico che nasce dal desiderio di trasformare la musica in uno strumento concreto di sollievo per i reparti pediatrici italiani, promuovendo concerti e musicoterapia in ospedale.

L’evento è a ingresso libero.

Pino Pinelli (Catania, 1938 – Milano, 2024) è stato uno dei protagonisti della pittura analitica italiana. Dopo il trasferimento a Milano negli anni Sessanta, la sua ricerca si è concentrata sulla relazione tra gesto, colore e spazio. Dalla metà degli anni Settanta sviluppa la poetica della “disseminazione”, rompendo la superficie del quadro e disponendo i frammenti direttamente sulla parete. Nella sua lunga carriera ha esposto in numerose istituzioni italiane e internazionali, tra cui la Biennale di Venezia, la Quadriennale di Roma, il Musée d’Art Moderne di Parigi, la Galleria Nazionale e il Palazzo delle Esposizioni di Roma, il MART di Rovereto e la Galleria Civica di Torino.

Sipario R, 2015 – 101 Elementi.I è il settimo sipario in mostra al Teatro Duse di Bologna e giunge dopo quelli firmati da Carla Accardi, Aldo Mondino, Luigi Mainolfi, Nicola De Maria, Fabrizio Plessi e Lorenzo Puglisi. L’opera è realizzata su una base di velluto bianco su cui si innestano 101 elementi in raso rosso, cuciti a formare una costellazione di segni ‘a gancio’. Il rosso, calibrato con precisione, richiama il celebre “rosso Pinelli”, cifra distintiva dell’artista. Il sipario è emblematico della ricerca di Pinelli attorno ad una pittura spaziale in cui la frammentazione cromatica dialoga con l’architettura, trasformando elementi geometrici in vibrazioni luminose che costruiscono magnetismi spaziali. L’artista, celebre per le sue ‘disseminazioni’, ripropone in questo lavoro una teoria di frammenti monocromatici che galleggiano sul tessuto, creando equilibri dinamici paragonabili a partiture musicali. Un’opera che indaga il confine tra costruzione e sollecitazione della materia, generando corpi e vibrazioni in cui la luce trasforma ogni elemento in cellula di un organismo visivo unitario, in continua tensione tra profondità e superficie, ansia e felicità, scena e platea.

Andreea Alexandra Vnucovschi – Nata a Galați, è un soprano romeno residente in Italia. Si è diplomata con lode e menzione in canto lirico presso il Conservatorio “F. Vittadini” di Pavia, presentando “La voix humaine” di Poulenc, di cui ha curato anche regia e scenografia. Nel 2025 Ha debuttato come Lei ne “La scuola di guida di Rota e come cover di Susanna ne “Il segreto di Susanna” presso il Teatro Fraschini di Pavia. Nello stesso anno ha preso parte al Festival Illica, esibendosi in “Pittori fiamminghi” e “Madama Butterfly” (cover Kate Pinkerton), e ha partecipato alle produzioni di “Nabucco” e “Don Quichotte” nel circuito lombardo. Dal 2024 è membro stabile del Coro AsLiCo – Opera Lombardia, con cui ha partecipato a produzioni quali “La Bohème”, “Andrea Chénier”, “Luisa Miller” e la Nona Sinfonia di Beethoven. Ha inoltre preso parte a opere come “3001”, “Nozze Istriane”, “Suor Angelica”, “L’Italiana in Algeri” di Rossini e “Il telefono” di Menotti. Ha arricchito la propria formazione con masterclass tenute da artisti di rilievo quali, tra gli altri, Daniela Barcellona, Nino Machaidze, Francesca Sassu, Manuela Custer, il Trio Debussy.

Il Vivaldi Ukulele Ensemble (Angelo e Marco Borsetti, Elisabetta Chierici, Davide Donelli, Leonardo Mazzucco, Thomas Petrucci, Gabriele Sagone e Victor Teixeira) è il consort delle classi di ukulele del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria. Nato all’interno del vivace contesto didattico e di produzione artistica del Conservatorio, il consort riunisce gli studenti dei corsi accademici, propedeutici e di base, offrendo un’esperienza musicale collettiva che valorizza la versatilità e la ricchezza timbrica dell’ukulele. Nel 2023 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha infatti autorizzato il Conservatorio “Vivaldi” ad attivare un innovativo Corso accademico di primo livello in Musiche tradizionali a indirizzo ukulele. Il primo al mondo nel suo genere. Questo primato ha confermato Alessandria come punto di riferimento internazionale per lo studio e la diffusione dello strumento. Il Conservatorio ospita inoltre la Ukulele International Conference (UIC), unica conferenza accademica interamente dedicata all’ukulele, che riunisce studiosi, interpreti e liutai da tutto il mondo. Il Vivaldi Ukulele Ensemble ha partecipato a significative rassegne e manifestazioni musicali, tra cui Eufonica Bologna 2025 e il 4° Meeting “Intorno all’Ukulele”, contribuendo alla promozione e alla valorizzazione dell’ukulele in ambito accademico e artistico.

La Stagione del Teatro Duse si svolge in convenzione con il Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main Partner: BPER. Funding Partner: Pelliconi.