Terna: al via i cantieri per la nuova rete elettrica invisibile di Riccione

RICCIONE (RN) – Nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori di Terna per il riassetto della rete elettrica del Comune di Riccione. In particolare, i primi interventi per l’interramento dei cavi in sostituzione dei tralicci sono partiti in viale Sardegna e sulla Statale 16, in prossimità della rotonda dei Pianeti. Per quanto riguarda la viabilità, la circolazione in viale Sardegna è momentaneamente interdetta nel tratto compreso tra i viali Nuoro e Cagliari, mentre al momento non si registrano problemi di scorrimento sulla Statale 16, dato che viene coinvolto dal cantiere solo un margine lato mare della carreggiata.

L’opera complessiva prevede un investimento di circa 60 milioni di euro che interesserà otto comuni romagnoli tra le province di Rimini e Forlì-Cesena. Questa prima fase dei cantieri durerà circa un anno e sarà dedicata alla posa di nuovi cavi interrati per un’estensione di circa 8 km. Gli interventi coinvolgeranno progressivamente anche viale Ascoli Piceno, viale Toscana, viale Empoli, viale Da Verrazzano, viale Tirreno e la Statale 16.

Previsto il rifacimento di tutte le strade

Il progetto consentirà di rendere più sicuro ed efficiente il sistema elettrico dell’area, soprattutto durante la stagione estiva. Una volta completate le attività, Terna ha previsto il rifacimento completo del manto stradale lungo tutti i tratti interessati. Per la città di Riccione, i benefici ambientali saranno significativi: verranno eliminati oltre 40 tralicci e demoliti circa 9 chilometri di linee aeree, migliorando il paesaggio e la salubrità del territorio. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire le fasi dei lavori in stretta collaborazione con Terna per contenere al massimo i disagi.