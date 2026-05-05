Primo soccorso e sicurezza a Riccione: incontro dimostrativo sull’utilizzo del defibrillatore alla Biblioteca comunale

RICCIONE (RN) – La sicurezza della comunità passa anche attraverso la consapevolezza e la preparazione. Martedì 5 maggio alle 20, la Biblioteca comunale di Riccione ospiterà un incontro dimostrativo dedicato all’utilizzo del defibrillatore, promosso dal comitato Riccione Paese.

L’iniziativa nasce in occasione della recente installazione di un defibrillatore da parte di Geat – in seguito al collocamento di altri tre dispositivi in piazzale Ceccarini, al Parco della Resistenza e presso il Nautilus – e posizionato all’esterno del Centro della Pesa, sede della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10). Il dispositivo si trova nel cuore di Riccione Paese, un’area di grande aggregazione e sede di numerosi eventi. Questa nuova installazione rappresenta un’importante misura di sicurezza per tutto il territorio e per le persone che frequentano la zona.

La serata è gratuita e aperta a tutti i cittadini, ai residenti e agli operatori commerciali, che potranno trovarsi in prima linea in caso di emergenza.

A guidare l’incontro saranno due esperti del settore che illustreranno, in modo chiaro e comprensibile per i non addetti ai lavori, i passaggi fondamentali per intervenire tempestivamente. Interverranno il dottor Antonio Manzo, che spiegherà l’importanza della prevenzione e dell’intervento rapido, e Serena Montaspro, operatore Blsd (Basic life support and defibrillation), che mostrerà il funzionamento pratico del dispositivo.