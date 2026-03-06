Temporanea sospensione della circolazione in città per il corteo organizzato dall’Associazione “Cittadini del Mondo”

Provvedimenti in vigore a Ferrara sabato 7 marzo 2026 dalle 16:00

FERRARA – Per consentiro lo svolgimento, a Ferrara, del corteo organizzato dall’Associazione “Cittadini del Mondo”, sabato 7 marzo 2026, dalle 16:00 è prevista la sospensione momentanea della circolazione a tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario al transito del corteo lungo il percorso con partenza da via Poledrelli e prosecuzione in corso Vittorio Veneto, viale Cavour, largo Castello, corso Martiri della Libertà e arrivo in piazza Municipio.