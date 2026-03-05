“La valle del Cinema”, una rassegna sui temi notturni del grande cinema del dopoguerra

Da venerdì 6 marzo a venerdì 24 aprile 2026 in Sala Estense (piazza Municipio 14). Ingresso libero

FERRARA – Seconda edizione della rassegna cinematografica “La valle del Cinema” in programma da venerdì 6 marzo a venerdì 24 aprile 2026 nella Sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara) a cura dell’associazione culturale Ferrara Pro Art Aps e dell’associazione culturale Terzo Millennio Aps in collaborazione con azienda Link Impianti. La manifestazione dedicata ai film girati nel dopoguerra – tra gli anni ’50 e ’60 – è stata presentata lunedì 2 marzo 2026 nella sala dell’Arengo della residenza municipale.

Un ciclo che ha come filo conduttore le tematiche notturne, intimiste e oniriche e che dà l’occasione anche alle nuove generazioni di vedere opere del grande cinema italiano. Si parte con il debutto cinematografico di attori come Marcello Mastroianni e Sophia Loren (“Peccato che sia una Canaglia” del ’54, il 6/3); segue Giulietta Masina in un’interpretazione da Oscar diretta da Federico Fellini (“Le Notti di Cabiria” del ’57, il 26/3). Da sottolineare anche l’importanza delle sceneggiatura, come quella di Luchino Visconti e Suso Cecchi D’Amico per il film tratto da un racconto di Fëdor Dostoevskij (“Le notti bianche” del ’57, il 23/4) e un’opera di Michelangelo Antonioni scritta insieme a Ennio Flaiano e Tonino Guerra e capace – come ha sottolineato l’assessore alla cultura Marco Gulinelli – di anticipare le tematiche del cinema esistenziale portando sul grande schermo una giovane Monica Vitti (“La Notte” del ’61, il 24/4).

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli; il presidente dell’associazione culturale Ferrara Pro Art Paolo Orsatti; Rita Volpi dell’associazione Pro Art; il presidente dell’associazione Terzo Millennio Davide Pelizzari.

“La città di Ferrara e l’amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore Gulinelli – lavorano già da anni in una direzione importante per quanto riguarda il cinema. La rassegna proposta è dedicata all’eccellenza cinematografica del Novecento, un viaggio culturale che mette in relazione la storia, l’identità e la sensibilità della nostra città con grandi maestri che hanno reinventato il modo di fare cinema. Dietro un film c’è tutto un mondo, c’è la musica, la scrittura cinematografica con autori del livello di Ennio Flaiano, Tonino Guerra, Pier Paolo Pasolini. Questa manifestazione non è solo una celebrazione del passato ma è un invito a rileggere i film, interrogarsi, riscoprirne la loro attualità tra cinema, società e territorio.Un’occasione anche per le giovani generazioni affinché possano conoscere e apprezzare questi grandi autori”.

L’ingresso è libero e la proiezione sarà preceduta da una breve introduzione critica degli organizzatori.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Da venerdì 6 marzo 2026 prende il via la seconda edizione della Valle del Cinema. La rassegna cinematografica che, anche quest’anno, proporrà quattro film dedicati alle eccellenze della cinematografia italiana del secondo dopoguerra.

Tutte le serate, ad ingresso libero e gratuito, si svolgeranno alla Sala Estense di piazza Municipio con inizio alla 20:30 con il seguente calendario:

Venerdì 6 marzo “Peccato che sia una Canaglia” (1954),

Giovedì 26 marzo “Le Notti di Cabiria” (1957),

Giovedì 23 aprile “Le Notti Bianche” (1957),

Venerdì 24 aprile “La Notte” (1961).

In evidenza la qualità indiscussa del cinema di quegli anni rappresentata da registi come Alessandro Blasetti uno dei pionieri del cinema italiano, Federico Ferlini, Luchino Visconti e Michelangelo Antonioni. Sceneggiatori come Ennio Flaiano, Tonino Guerra, Pierpaolo Pasolini e Suso Cecchi D’Amico. Attori Marcello Mastroianni, Giulietta Masina, Clara Calamai, Monica Vitti e Sofia Loren nel suo debutto come attrice in coppia con Mastroianni. Musiche di Nino Rota, Giorgio Gaslini, Alessandro Cicognini.

La rassegna organizzata dalle associazioni culturali Ferrara Pro Art e Terzo Millennio ha il patrocinio del Comune di Ferrara,

Per info e contatti: cell. 349 8639348 e 345 3214946.