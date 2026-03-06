Serie A2 Pallanuoto: la Sport Center in casa contro il Como Nuoto Recoaro

Il Setterosa parmigiano, nella 2ª giornata di ritorno del girone Nord, domenica 8 Marzo alle ore 14.30, scenderà in campo contro la seconda forza del campionato davanti al pubblico di casa dello Sport Center Ercole Negri
PARMA – Nella 2ª giornata di ritorno del Girone Nord della Serie A2 di pallanuoto femminile, domenica 8 marzo alle ore 14.30 la Sport Center Parma torna in vasca davanti al pubblico di casa, presso la piscina del Centro Sportivo Ercole Negri, per affrontare il Como Nuoto Recoaro, seconda forza del campionato.
Il Setterosa parmigiano è chiamato a riscattare la beffarda sconfitta subita nell’ultimo turno contro l’Isocell Orobica, maturata a 30 secondi dalla fine con un solo punto di scarto. Per la squadra allenata da Natalia Kutuzova si prospetta una sfida particolarmente impegnativa contro una formazione di alto livello.
Nel match di andata, disputato in Lombardia, la Sport Center Parma era stata sconfitta per 19-15, ma la gara di ritorno rappresenta un’importante occasione di riscatto davanti al pubblico amico.
La classifica del Girone Nord vede attualmente la Sori Pool Beach al comando con 24 punti, unica squadra ancora imbattuta, seguita dal Como Nuoto Recoaro a quota 21 e dalla Sport Center Parma al terzo posto con 15 punti.