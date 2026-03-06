International Street Food dal 6 all’8 marzo a Parma

PARMA – “Decimo anniversario dell’International Street Food: Parma apre il tour 2026

Dal 6 all’8 marzo 2026, Via Verdi diventa il cuore dello street food internazionale. A Parma la seconda tappa della decima edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada in Italia, celebrando dieci anni di successi e coinvolgendo visitatori da tutta la regione e oltre.

L’inaugurazione ufficiale della tappa di Parma è prevista venerdì 6 marzo alle ore 18:00, con apertura fino a mezzanotte. Sabato 7 e domenica 8 marzo, l’evento sarà aperto dalle 12:00 alle 24:00, con ingresso gratuito. Dopo nove edizioni di straordinario successo, il festival torna nelle piazze italiane con un format che unisce qualità, tradizione, innovazione e intrattenimento, offrendo momenti di aggregazione per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo.

Per tre giorni, decine di food truck e stand selezionati proporranno specialità provenienti dai cinque continenti: la cucina siciliana, gli arrosticini, la puccia pontina, la pasta mantecata, vari fritti romani, le varie fritture di pesce, i panini con il polpo gourmet, il pulled pork, la patata ripiena, le bombette di Alberobello, la cucina indiana, la cucina messicana, il kurtos ungherese, gli hamburger di Scottona, gli hamburger di Marchigiana, la paella, le varie fritture tra le quali le olive ascolane, la cucina greca, la cucina venezuelana che è gluten free. Non mancherà una ricercata selezione di birre artigianali italiane ed estere ad accompagnare le proposte gastronomiche.

Parma, simbolo dell’eccellenza enogastronomica italiana, darà ufficialmente il via al tour 2026 con un fine settimana all’insegna dei sapori, dei profumi e delle culture del mondo. La tappa parmense rappresenta non solo un grande appuntamento gastronomico, ma anche un’importante occasione di valorizzazione del territorio, con ricadute positive sul tessuto economico e turistico locale.

L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con la Confartigianato imprese di Parma e con il patrocinio del Comune di Parma.

«Raggiungere la decima edizione dell’International Street Food è per noi motivo di grande orgoglio», dichiara Orofino. «Partire da Roma con la prima tappa del 2026 significa celebrare un percorso fatto di passione, professionalità e continua ricerca della qualità. In questi anni abbiamo lavorato per dare dignità e riconoscibilità al cibo di strada, selezionando operatori eccellenti, valorizzando le materie prime e garantendo sicurezza alimentare. Questo decennale non è solo una festa, ma la conferma che lo street food è cultura, identità e condivisione».

“Siamo particolarmente orgogliosi che International Street Food abbia scelto di fare tappa nella nostra città. Non si tratta solo di un evento enogastronomico di rilievo internazionale, ma di un’occasione concreta per valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze.

Questa tappa nasce da un percorso condiviso tra Confartigianato e l’Associazione Italiana Ristoratori di Strada, una collaborazione costruita nel tempo e fondata su una visione comune: promuovere la cultura del cibo di qualità, sostenere le imprese del settore e creare momenti di aggregazione capaci di generare valore economico e sociale.” Dichiara il Segretario provinciale della Confartigianato Imprese Parma il dott. Massimiliano Crapa.

Dopo il grande successo della trasmissione televisiva “Il Trono del Gusto”, andata in onda ogni sabato mattina su Rai 2 nella stagione 2025 e seguita con entusiasmo da un pubblico nazionale, Orofino porta ora la sua ulteriore esperienza e notorietà direttamente nella decima edizione del festival. La trasmissione, che ha raccontato piazza dopo piazza lo spirito dello street food italiano, riprenderà in primavera, offrendo al pubblico nuove storie, sfide e sapori da scoprire.

Con la decima edizione dell’International Street Food il viaggio nel gusto riparte da Roma: tre giorni per celebrare il meglio dello street food italiano e internazionale in un’atmosfera di festa, condivisione e passione, unendo tradizione, scoperta e convivialità. Contemporaneamente a Roma, la manifestazione sarà presente anche a Parma, a conferma della forza di un tour nazionale che consacra lo street food come uno dei fenomeni gastronomici e culturali più amati e partecipati del Paese.