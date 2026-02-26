Tecnòpolis festival, online il programma dei tre giorni di eventi gratuiti su prenotazione

Samantha Cristoforetti, David Quammen, Stefano Mancuso e tanti altri nomi dal 19 al 21 marzo al Tecnopolo DAMA di Bologna

BOLOGNA – Tre giorni di eventi gratuiti e visite inedite al Tecnopolo DAMA di Bologna. Si parlerà di Spazio, sostenibilità, economia, città del futuro, nuovi linguaggi. Incontri senza barriere e senza tecnicismi inutili, per capire insieme il presente e non temere il futuro.

Il programma completo è ora online ed è possibile prenotare il proprio posto su tecnopolisbologna.it. Saranno con noi l’astronauta Samantha Cristoforetti, il reporter scientifico americano David Quammen, lo storico dell’astronomia Adrian Fartade, l’etologa Margherita Paiano, il neuroscienziato Stefano Mancuso, il musicista Paolo Fresu, i giornalisti Emilio Cozzi, specializzato in spazio e gaming, e Chiara Piotto nei nuovi linguaggi dell’informazione. Oltre 20 appuntamenti gratuiti e un luogo inedito che si apre per la prima volta al pubblico

Dal 19 al 21 marzo, il Tecnopolo DAMA (Data Manifattura Emilia-Romagna) — cuore della Data Valley d’Europa e tra i luoghi più strategici a livello internazionale — ospita la prima edizione di Tecnòpolis. Il festival trasforma questa cittadella della conoscenza in un’esperienza condivisa e aperta, spiegando come supercalcolo e Intelligenza Artificiale definiranno il nostro domani.

Sarà l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti a inaugurare ufficialmente la rassegna, promossa da Comune e Città metropolitana di Bologna insieme alla Regione Emilia-Romagna, con la direzione scientifica di Massimo Temporelli.

Il viaggio di Tecnòpolis inizia mercoledì 18 marzo alle 18.30 al Cinema Modernissimo con la proiezione di Metròpolis (1927) di Fritz Lang. Il capolavoro visionario sarà introdotto da Massimo Temporelli in un dialogo tra cinema e tecnologia.

Il programma: i grandi nomi e la scoperta di Leonardo

Il festival si sviluppa attraverso talk, lectio magistralis e workshop con oltre 30 ospiti. Giovedì 19 marzo l’inaugurazione è alle 18: dopo i saluti del sindaco Matteo Lepore e del Presidente della Regione Michele de Pascale, Samantha Cristoforetti dialoga con la giornalista Silvia Bencivelli sulle prospettive dell’esplorazione spaziale. In serata, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) porta un planetario gonfiabile all’interno del DAMA per un’immersione guidata tra le stelle.

Oltre agli incontri dedicati alle scuole, che accompagnano studentesse e studenti in un viaggio dentro la scienza come strumento per orientarsi nella complessità del mondo, venerdì 20 marzo sono in programma Tech Safari – visita a Leonardo e “grandi visioni”. ll pubblico ha infatti un’opportunità unica per accedere a uno dei poli scientifici più avanzati d’Europa e conoscere da vicino Leonardo, il supercomputer tra i più potenti al mondo gestito da Cineca. Sono poi previste le conferenze spettacolo – che uniscono conoscenza e racconto – dello storico dell’astronomia Adrian Fartade, e lo speech dell’etologa Margherita Paiano con l’esortazione a tornare ad ascoltare la nostra parte animale che conosce l’istinto, il limite, il riposo. Alle 20.30, il celebre autore di Spillover, David Quammen, tiene una lectio magistralis sul momento in cui le grandi idee cambiano il destino dell’umanità.

La giornata conclusiva di sabato 21 marzo ruota intorno a natura e geopolitica e vede protagonisti il giornalista Emilio Cozzi e Linda Raimondo in un dibattito sulla nuova corsa allo spazio. A seguire, il neurobiologo Stefano Mancuso spiega come il mondo vegetale possa ispirare modelli di innovazione decentralizzata e sostenibile. Non mancano i workshop e i laboratori, per sperimentare in prima persona, e i dialoghi tra tecnologia, arte, design e nuovi linguaggi; a scandire il programma le Techpill, brevi interventi che mettono in relazione i temi trattati con le eccellenze scientifiche, produttive e creative del territorio.

La serata esplora il rapporto tra musica e innovazione, dal jazz all’elettronica, in un dialogo a due voci tra il trombettista Paolo Fresu e la cantautrice Ginevra.

Il festival Tecnòpolis si sviluppa in coerenza con l’orizzonte e le sfide del percorso avviato verso il terzo Piano strategico della Città metropolitana di Bologna.

Un percorso diviso in due tappe per immaginare il domani: l’edizione di marzo si focalizza sui prossimi 5-10 anni con un’analisi concreta su ricerca, sostenibilità, lavoro e città, per toccare con mano le tecnologie e i cambiamenti già in atto. L’edizione di ottobre 2026 propone uno sguardo più lontano, proiettato ai prossimi 30-50 anni, tra visioni, scenari futuribili e nuovi equilibri globali.

Tecnòpolis è promosso da Città metropolitana, Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna, con la direzione scientifica di Massimo Temporelli. È un evento prodotto da Elastica.

Quando: 19, 20, 21 marzo; la seconda edizione è prevista per ottobre 2026.

Dove: Botte B4 DAMA – Tecnopolo Data Manifattura, via Stalingrado 84/3, Bologna. Per le tre giornate del festival le corse dell’autobus 25 saranno potenziate grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna.

Come: Tutti gli eventi sono gratuiti (ad eccezione dell’anteprima) ed è necessaria la prenotazione. Programma completo e prenotazioni su https://tecnopolisbologna.it/