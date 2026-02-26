Dalla Fumettoteca Nazionale azioni di ‘economia circolare della cultura’ con donazioni sociali

Alla Scuola Zangheri nuovo omaggio, valore educativo della realtà culturale fumettotecaria

FORLÌ – La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’, con sede a Forlì, annuncia una nuova e importante tappa del progetto di ‘economia circolare della cultura‘. Infatti, l’esclusiva struttura forlivese ha effettuato una ennesima donazione di fumetti destinata alla biblioteca scolastica della Scuola Zangheri, con l’obiettivo di arricchire l’offerta formativa e incentivare il piacere della lettura tra i giovanissimi. Un dono prezioso dalla Fumettoteca, in collaborazione con l’Associazione Anziani “Primavera”, che ha contribuito ad arricchire la biblioteca scolastica, alla quale negli anni passati aveva già fatto altre due donazioni, azione fondamentale per il plesso scolastico atto a renderlo parte di questa comunità. Va precisato che le 3 realtà legate all’iniziativa sono tra i firmatari del primo ‘Patto Educativo di Comunità‘, sottoscritto con l’Istituto Comprensivo n. 7 “Carmen Silvestroni” e il Comune di Forlì. Adesione che non è solo una formalità, e questa partecipazione lo dimostra chiaramente. Come è stato sottolineato “Il Patto nasce come strumento di alleanza educativa per costruire e rafforzare la comunità educante, unendo scuole, istituzioni, enti del terzo settore“, e questo passo significativo è un potenziamento delle risorse formative e culturali. Nella mattinata di martedì 04 febbraio, alla presenza della Dirigente Scolastico I.C.7 Nadia Mastroianni, la prof.ssa responsabile della biblioteca scolastica Romina Sommadossi, con il valido supporto di Cesare Camorani, volontario di vecchia data della Fumettoteca/Fanzinoteca, e il Direttore fumettotecario GianLuca Umiliacchi ci si è attivati per contribuire ad arricchire la biblioteca della scuola. Grazie alle donazioni dei collezionisti, il fumetto prosegue ufficialmente il percorso scolastico come strumento didattico. Se altre biblioteche scolastiche desiderano ricevere fumetti in omaggio dalla Fumettoteca, è sufficiente che ci contattino. Informazioni e chiarimenti 3393085390 (orario 10/18), fumettoteca@fanzineitaliane.it

“A Forlì, come in tutta Italia – afferma GianLuca Umiliacchi Direttore fumettotecario – la cultura è lo strumento di crescita e partecipazione attiva per i giovani e i cittadini. Questo è il filo conduttore nelle nostre attività di volontariato che da 16 anni l’Associazione Culturale di Volontariato, fondatrice e responsabile della Fumettoteca Nazionale, gratuitamente pone in campo per i forlivesi. Il fumetto è un formidabile strumento di alfabetizzazione e inclusione – spiegano dalla Fumettoteca – Donare albi e libri a fumetti a una scuola significa offrire a centinaia di studenti la possibilità di scoprire storie, stili grafici e mondi narrativi che spesso rappresentano il primo passo verso un amore duraturo per i libri. Un aspetto che rende l’impegno fumettotecario un esempio virtuoso di economia circolare applicata alla cultura, un gesto di solidarietà e promozione della lettura per dare il giusto risalto alla generosità della donazione e al valore educativo dell’iniziativa. Una biblioteca scolastica sempre più multimediale con una selezione fumettistica che comprende una vasta gamma di generi: dai fumetti d’avventura, dalle produzioni seriali alle graphic novel moderne. Questo pacchetto permetterà alla scuola di creare una vera e propria ‘sezione fumetto’ aggiornata e accattivante, capace di attrarre anche gli studenti più distanti dalla lettura tradizionale. L’iniziativa sottolinea ancora una volta il ruolo della Fumettoteca Nazionale non solo come archivio storico, ma come Social Community Hub attivo e pulsante nel tessuto urbano di Forlì. Dalla conservazione alla diffusione, il patrimonio fumettotecario cresce costantemente grazie alla generosità di appassionati da tutta Italia. Quando queste donazioni generano delle copie doppie, non si trattengono in magazzino, si trasformano in una risorsa per la collettività attraverso il meccanismo delle ‘ri-donazioni’.”

Questo meccanismo di ‘ri-donazione‘ è fondamentale: si evita di accumulare copie doppie o triple nei propri limitati spazi, rimettendole in circolo, trasformandole in un seme per far nascere nuovi lettori. La Fumettoteca è un presidio di quartiere che rafforza il legame tra la sua realtà e il suo territorio, dimostrando che la cultura non è chiusa in un archivio, ma vive tra la gente. Donare albi e libri a fumetti a una biblioteca scolastica non è un gesto simbolico, è un’operazione che cambia il volto della biblioteca stessa. Per una scuola, ricevere un patrimonio simile significa la creazione di un ‘Fumetto-Point‘: un’iniezione di fumetti crea un’attrattiva irresistibile per gli studenti. Non dimentichiamo che sono stati sempre un valido supporto alla lettura, essendo spesso la ‘porta d’ingresso’ per i ragazzi che hanno un rapporto difficile con i libri. Raggiunta la quota degli oltre 57.000 documenti fumettistici donati, la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub prosegue con forte volontà e determinazione il suo incessante, e non semplice percorso. Costante e dinamica è l’attività che ha visto la formazione di un consistente parco fumettistico, unico in Italia. Esclusiva è anche la proposta autonoma di questa attività, alla quale molti donatori continuano a contribuire nel corso degli anni, portando i loro fumetti e rendendo sempre più sostanzioso il contenuto, a tutti gli effetti, unico su tutto il territorio italiano. Un Social Community Hub di valore intergenerazionale, una risorsa che riunisce, ludica ed educativa per i ragazzi e adulti, un luogo di studio e socializzazione, uno spazio pubblico aperto e cooperativo per il networking con associazioni, comitati di quartiere, cooperative sociali e scuole. In questo contesto, la comunità giovane di Forlì ha l’opportunità, grazie alla ‘Biblioteca dei Fumetti‘, aperta gratuitamente su richiesta, anche quando altre biblioteche sono chiuse, di spazi per attivare nuove relazioni sociali e reti di socializzazione. Per informazioni dettagliate sulle iniziative e per chiedere informazioni 3393085390 (orario 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it – www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.

Foto: Momento della donazione. Da destra, Romina Sommadossi prof.ssa responsabile biblioteca scolastica, Nadia Mastroianni Dirigente Scolastico I.C.7, Cesare Camorani volontario di vecchia data della Fumettoteca/Fanzinoteca e GianLuca Umiliacchi Direttore fumettotecario.