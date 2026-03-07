Sicurezza stradale: nuovi interventi per limitare la velocità

PARMA – La Giunta del Comune di Parma ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per nuovi interventi di messa in sicurezza stradale, per un investimento complessivo di circa 300 mila euro.

Gli interventi puntano alla riduzione della velocità veicolare e alla riqualificazione degli spazi stradali. In particolare, saranno realizzate soluzioni di moderazione del traffico quali rialzi della carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, piazze traversanti rialzate, miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale per ottimizzarne la leggibilità.

L’obiettivo è duplice: da un lato incrementare il livello di protezione per pedoni e ciclisti – con particolare riferimento agli utenti vulnerabili come bambini, anziani e persone con mobilità ridotta – dall’altro ridurre il rischio e la gravità degli incidenti, favorendo comportamenti di guida più prudenti e coerenti con il contesto urbano.

Il progetto comprende interventi distribuiti in diversi quartieri cittadini, tra cui: San Leonardo (via Brennero, via Sassari, via Matilde Serao); San Pancrazio (via Buozzi, Parco dei Gelsi); Vigatto (via Sant’Anna in Martorano); Golese (Strada Baganzola a Vicomero); Molinetto (via Sanremo, via Riomaggiore); Parma Centro (via Toscana, via Lazio); Lubiana (via XXIV Maggio; via Muratori).

“Proseguiamo il percorso di trasformazione della mobilità urbana verso un modello più sicuro e attento alle persone. Si tratta di un investimento coerente con gli obiettivi del PUMS e con la visione di una Parma sempre più sostenibile, dove la sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta e non negoziabile” commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Energetica, Agricoltura, Mobilità. “Le opere previste intervengono in punti sensibili della città, migliorando la sicurezza delle intersezioni e degli attraversamenti e inducendo una riduzione strutturale della velocità dei veicoli. L’obiettivo è che lo spazio pubblico sia sempre più a misura di pedoni, ciclisti e utenti vulnerabili.”