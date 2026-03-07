“Donne e Pace”: a Riccione una conferenza per riscoprire la genealogia del pacifismo femminista

RICCIONE (RN) – In occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo alle 17, la sala conferenze del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) ospiterà l’incontro dal titolo “Donne e Pace”. L’appuntamento, promosso dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione, vedrà protagonista la ricercatrice e divulgatrice Emiliana Losma per una riflessione che mette al centro il legame tra figure femminili e costruzione della pace, un tema di profonda rilevanza nel dibattito contemporaneo caratterizzato da diversi scenari di guerra.

“Attraverso il lavoro di Emiliana Losma, vogliamo restituire giustizia e visibilità a tante donne che hanno operato con determinazione per la costruzione della pace mettendo il benessere della collettività al primo posto — dichiarano l’assessora alle Pari opportunità, Marina Zoffoli, e la presidente della commissione Pari opportunità, Eleonora Ruggeri —. Troppo spesso il contributo femminile è stato relegato ai margini della cronaca ufficiale: con questo appuntamento intendiamo invece valorizzare quel lavoro silenzioso, ma costante, fatto di legami e ponti gettati oltre i conflitti. Ricordare queste figure non è solo un atto di memoria storica, ma una necessità attuale per ispirare nuovi modelli di società e di dialogo per le nuove generazioni”.

L’incontro nasce dall’esigenza di rileggere il rapporto tra donne e pace, superando la visione tradizionale che ha spesso relegato il contributo femminile a ruoli marginali. La conferenza intende valorizzare lo sguardo femminista come chiave critica e trasformativa, riconoscendo le donne quali soggetti politici attivi e figure centrali nella prevenzione dei conflitti così come nella mediazione e costruzione della pace dal Novecento a oggi. In un contesto globale segnato da profonde crisi, l’appuntamento ricostruisce una vera e propria genealogia pacifista per ispirare e immaginare modelli di pace più ampi e inclusivi.

Lontana da un approccio puramente didattico, l’esposizione di Emiliana Losma si distinguerà per un tono motivazionale e coinvolgente, capace di appassionare il pubblico grazie alla competenza e all’entusiasmo che ne caratterizzano la divulgazione. Non mancheranno, inoltre, momenti di interazione diretta con i partecipanti. A conclusione dell’intervento, il pomeriggio si arricchirà di un momento musicale a cura di Selene Cuccurullo, componente della commissione Pari opportunità, che accompagnerà la chiusura dell’evento con la sua voce.

La relatrice

Storica delle donne e libera ricercatrice, Emiliana Losma è nota per un’intensa attività di divulgazione volta a far emergere il contributo femminile nella società. Con una solida esperienza maturata presso l’Archivio delle donne in Piemonte e il Centro studi e documentazione del pensiero femminile di Torino, ha partecipato a numerosi progetti di ricerca sulla storia delle donne. È autrice del “Calendario ginergico”, che mappa oltre 900 figure storiche femminili. Autrice di pubblicazioni e curatrice di progetti editoriali, tra cui “La forza nascosta. Storie di donne nella fisica e nella storia”, Losma organizza e partecipa a conferenze, collabora con testate specializzate e istituzioni scolastiche, portando la storia delle donne nelle piazze e nelle scuole attraverso incontri, “trekking sovversivi” (passeggiate storiche) ed eventi dedicati a figure femminili importanti e poco conosciute. Già protagonista nel territorio con i progetti “Donne e alberi”, sul tema dell’ecologia legato alle donne, e “Storia differente della scienza”, dedicato alle scienziate che tra ostacoli e stereotipi hanno portato innovazioni straordinarie spesso dimenticate, la ricercatrice prosegue il suo impegno nel restituire voce e dignità alle protagoniste della storia.