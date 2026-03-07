Itinerario al Museo Kronos in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Domenica 8 marzo 2026, ore 15:30 – Museo Kronos

PIACENZA – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo 2026 alle ore 15.30, il Museo Kronos propone un itinerario tematico dedicato alla presenza e al ruolo femminile nell’arte e nella storia del territorio.

L’iniziativa, dal titolo “Una pittrice, una committente e una santa: omaggio al mondo femminile”, intende mettere in luce figure e testimonianze accomunate dall’appartenenza al genere femminile, attraverso un percorso che intreccia opere d’arte, manoscritti, materiali archivistici inediti, tradizioni e culti locali.

A guidare i visitatori saranno la dott.ssa Susanna Pighi, Conservatore del Museo Kronos, e il dott. Tiziano Fermi, Responsabile dell’Archivio Biblioteca Capitolare della Cattedrale, che accompagneranno il pubblico in un’esperienza di lettura e analisi delle opere, offrendo al contempo l’opportunità di osservare documenti e fonti di particolare interesse storico.

L’evento prevede un contributo di 3 euro per le donne e di 5 euro per gli altri partecipanti; il biglietto consente anche la visita all’intero museo.

Prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti.

cattedralepiacenza@gmail.com

331 4606435 (attivo dal martedì alla domenica, ore 10:00–12:00 / 15:00–17:00)