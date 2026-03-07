Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: gli eventi in programma a Ferrara per la ricorrenza dell’8 marzo 2026

Incontri, spettacoli, iniziative per promuovere riflessioni e dibattiti sulle condizioni sociali del genere femminile

FERRARA – In occasione dell’8 marzo 2026, ‘Giornata internazionale dei diritti della donna’, il Comune di Ferrara attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità ha elaborato un Calendario di respiro provinciale, invitando le Istituzioni, le Associazioni culturali, economiche, sportive e sociali, le Organizzazioni di categoria e i Sindacati a condividere le iniziative da loro promosse e organizzate sul territorio.

“La ricorrenza dell’8 Marzo quest’anno si arricchisce di un significato importante se pensiamo che ricorre l’80esimo Anniversario della Assemblea Costituente, del Referendum istituzionale e del primo voto delle donne – dice l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara Angela Travagli -. Ricordiamo chi ha reso possibile la conquista della democrazia nel nostro Paese e di diritti che non sono scontati. Il nostro impegno di oggi e di sempre, va profuso verso la promozione delle pari opportunità per cercare di scongiurare il profondo stato di ingiustizia che, soprattutto le donne, subiscono per la privazione dei diritti umani a seconda del contesto geografico e culturale in cui le stesse vivono. Il calendario di respiro provinciale edizione 2026 raccoglie tutte le iniziative che sono state comunicate ai nostri uffici e certamente non è esaustivo del movimento che gira attorno alla ricorrenza, ma testimonia concretamente la volontà corale di non arrendersi mai per una società più equa, solidale e libera di vivere in pace. Ringrazio pertanto tutti coloro che hanno voluto partecipare all’iniziativa e dare un senso condiviso, con iniziative di varia natura, per fare luce sulle oscurità delle discriminazioni e provare a dare voce a quelle persone che ancora non ce l’hanno”.

Tante sono infatti le iniziative, i dibattiti, le conferenze e le azioni anche simboliche che si svolgeranno attorno ai valori e principi ispiratori della Giornata dell’8 marzo, volte a confermare la volontà coesa di promuovere una società civile fondata sul rispetto delle persone e sulle pari opportunità per ogni essere umano. Un merito particolare va a tutte le iniziative che sono state organizzate anche in ambito scolastico e che mirano a sensibilizzare e promuovere riflessioni importanti tra le giovani generazioni.

Il Comune di Ferrara in occasione della ricorrenza dell’8 marzo ha aderito, con un atto di Orientamento approvato in Giunta, all’iniziativa lanciata da ANCI su tutto il territorio nazionale, con un messaggio sui canali social il cui claim è “Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca” ed illuminerà di giallo la fontana di piazza della Repubblica.

L’Assessorato alle Pari Opportunità ha inoltre organizzato una Lectio Magistralis lo scorso 27 febbraio, alla presenza di Angela Iantosca che ha presentato il suo libro “Ventuno. Le Donne che fecero la Costituzione” (ed. Paoline) e ha illustrato agli studenti del Liceo Sociale Carducci e dell’Istituto professionale L. Einaudi, i punti salienti e ancora poco conosciuti di quella formidabile intesa tra donne di diversa estrazione culturale e politica, che contribuirono alla redazione della nostra Costituzione.

Il libro, candidato al Premio Strega Ragazzi 2023 e vincitore della Menzione Speciale premio Acqui Storia 2024, è giunto alla quinta ristampa e nel 2026 ne sarà pubblicata un’edizione aggiornata.

Per l’occasione della ricorrenza e dell’80esimo Anniversario della nostra Costituzione, l’Assessorato alle Pari Opportunità donerà copie del libro di Angela Iantosca alle biblioteche comunali e alle biblioteche degli istituti scolastici comprensivi della città, affinché possano utilizzarlo come strumento didattico, storico e culturale a disposizione delle giovani generazioni, nella convinzione che possa rappresentare un significativo contributo di crescita culturale della nostra comunità.

Il Comune inoltre, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, ha concesso il Patrocinio a diverse manifestazioni come la collocazione di una panchina rossa a cura di AVIS nel Giardino dei Donatori dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera di Ferrara, alla rappresentazione teatrale di Ferrara OFF dal titolo “Col Seno di Poi”, al seminario “Il senso delle donne per la scienza” che promuovono, con stili artistici diversi, il contrasto alle discriminazioni e agli stereotipi di genere.