ViverÈParma: il 7 marzo “Scienza in Musica: Semplice Complessità” con Fabiola Gianotti e Ruben Jais

PARMA – Sono in vendita i biglietti per Scienza in Musica: Semplice Complessità, il prossimo appuntamento proposto da La Toscanini nel pacchetto di iniziative di ViverÈParma: un incontro-spettacolo che mette in dialogo la fisica delle particelle e la musica sinfonica, con la partecipazione straordinaria di Fabiola Gianotti, ex Direttrice Generale del CERN, e di Ruben Jais alla guida della Filarmonica Arturo Toscanini.

L’appuntamento è per sabato 7 marzo alle 18 all’Auditorium Paganini di Parma (Parco Ex Eridania, via Toscana).

Promo speciale last minute a 8 euro per studentesse e studenti Unipr dal 2 al 5 marzo con codice sconto.

Tutte le info sul sito Unipr:

https://www.unipr.it/node/111112

L’iniziativa si inserisce in ViverÈParma, un calendario di eventi speciali a ingresso agevolato, in ambito culturale, sportivo e ricreativo, che alcuni partner dell’Università di Parma hanno pensato per studentesse e studenti dell’Ateneo, concreta testimonianza della vivace sinergia fra l’Università e il contesto territoriale in cui è inserita.