Aperte le candidature per Mùvet (FOTO)

Cambia mezzo, la maratona di idee sulla mobilità sostenibile

CESENA – Sono ufficialmente aperte le candidature per ‘Mùvet • Cambia mezzo’, l’hackathon creativo dedicato alla mobilità sostenibile, attiva e collettiva, rivolto ai giovani tra i 17 e i 25 anni che vivono, studiano o lavorano in Emilia-Romagna. L’iniziativa invita i partecipanti a sviluppare proposte innovative per incoraggiare ragazze e ragazzi a muoversi in bici, a piedi o con mezzi pubblici, promuovendo una mobilità integrata, sicura e sostenibile. Le idee potranno spaziare dalla promozione del trasporto pubblico e della mobilità ciclabile, alla qualità dello spazio urbano, alla sicurezza stradale, all’accessibilità e all’economia della mobilità.

La maratona prevede diverse tappe: fino al 15 marzo le candidature sono aperte sul sito www.muvet-cambiamezzo.it. Dal 16 al 20 marzo una giuria selezionerà i 50 partecipanti (più 10 in lista di attesa) sulla base di motivazione, interesse e mix di competenze. Il 28 marzo 2026 si terrà una pre-maratona formativa presso Ex Dynamo a Bologna, con sessioni guidate da coach e facilitatori. La maratona finale avrà luogo il 12 aprile 2026 negli spazi di Filla a Bologna, dove i team presenteranno le proprie idee davanti a esperti del settore. La squadra vincitrice riceverà per ciascun componente un Interrail Pass Europe.

L’iniziativa è promossa dal Centro per l’Educazione alla Sostenibilità e Reporting Ambientale di Arpae e dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto “Cultura per la sostenibilità — Iniziative per la creazione di strumenti di comunicazione da e per le nuove generazioni”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in attuazione dell’Agenda 2030. La maratona è organizzata insieme al Ceas AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena).

Per partecipare o scoprire tutti i dettagli, visitare il sito ufficiale www.muvet-cambiamezzo.it e seguire la pagina Instagram @muvet.cambiamezzo.