“Sicurezza alimentare e innovazione. Strategie e strumenti per il futuro” il 19 e 20 marzo a Piacenza

PIACENZA – Dopo il successo della prima edizione, torna uno degli appuntamenti più attesi dai professionisti del settore agroalimentare: “Sicurezza alimentare e innovazione. Strategie e strumenti per il futuro”. L’evento si terrà il 19 e 20 marzo 2026 presso Il Fienile Meeting Center – Residenza Gasparini a Piacenza.

Due giornate di formazione avanzata e confronto scientifico che vedranno la partecipazione di esperti provenienti dai principali enti di controllo, università e aziende leader. Il focus sarà puntato su temi cruciali per il settore: dalla tracciabilità digitale ai controlli ufficiali, fino alla sostenibilità e alla qualità del dato.

Un panel di relatori di eccellenza

L’evento si distingue per l’altissimo profilo scientifico e istituzionale dei contributi. Interverranno, tra gli altri, rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e prestigiosi accademici delle più importanti Università italiane.

Tra i relatori confermati figurano esperti di fama nazionale come il Dott. Pier Sandro Cocconcelli, la Dott.ssa Patrizia Stefanelli, il Dott. Giovanni Minuto e molti altri professionisti impegnati quotidianamente nella garanzia della sicurezza lungo tutta la filiera.

I temi al centro del dibattito

Il programma è strutturato per offrire non solo teoria, ma soprattutto strumenti operativi e analisi di casi studio reali. Le sessioni approfondiranno:

Innovazione e controlli ufficiali: le nuove frontiere della vigilanza.

le nuove frontiere della vigilanza. Digitalizzazione: tracciabilità e gestione del dato per una maggiore affidabilità.

tracciabilità e gestione del dato per una maggiore affidabilità. Sicurezza del prodotto: focus su shelf-life, packaging innovativo e gestione del rischio.

focus su shelf-life, packaging innovativo e gestione del rischio. Sostenibilità: come coniugare le esigenze produttive con il rispetto dell’ambiente.

Formazione e networking

L’evento rappresenta un’occasione unica di aggiornamento professionale, con la disponibilità di 10, 5 crediti ECM e 15 CFP (OTAN) per i partecipanti. L’iniziativa gode del prestigioso patrocinio del Consiglio Dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari, della Società Italiana di Farmacologia e dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici dell’Emilia Romagna.

Informazioni e iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte e, per chi desidera assicurarsi la partecipazione a condizioni vantaggiose, è prevista una quota ridotta per le adesioni pervenute entro il 31 gennaio 2026.

Per maggiori informazioni sul programma completo e per le modalità di registrazione: