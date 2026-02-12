A Carnevale l’invito di Parkinson in rete: “Vieni a prendere un caffè da me?”

RICCIONE (RN) – Un invito semplice, come quello che si rivolge a un amico, per festeggiare il Carnevale all’insegna della convivialità. L’associazione Parkinson in rete apre le porte della propria sede con l’iniziativa “Vieni a prendere un caffè da me?”, un appuntamento pensato per stare insieme, divertirsi e condividere un momento di gioia e spensieratezza.

L’appuntamento è fissato per Giovedì grasso, 12 febbraio, dalle 14:30 presso la sede dell’associazione in viale Sicilia 55. Il programma del pomeriggio prevede i grandi classici della festa: una divertente tombola, una lotteria con premi e una ricca merenda in compagnia.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di sottolineare l’importanza delle relazioni umane e del sostegno reciproco, valori che l’associazione promuove quotidianamente nella sua attività di supporto a chi convive con la malattia di Parkinson.

Per ragioni organizzative e per accogliere al meglio tutti i partecipanti, è richiesta la conferma della partecipazione entro lunedì 9 febbraio (informazioni: comunicazione@parkinsoninrete.it cell 353 456 9114).

L’associazione Parkinson in rete si propone di aiutare concretamente le persone affette da Parkinson e le loro famiglie in tutta la provincia di Rimini. Attraverso una rete di professionisti, fornisce servizi gratuiti fondamentali che vanno dal supporto psicologico alla terapia occupazionale, fino ai percorsi di grafologia, logopedia e attività fisica adattata.