Serie B: PromoPharma sconfitta in tre set dalla Paoloni Macerata

Serie D femm.: Per la Titan Services quinta vittoria consecutiva

SAN MARINO – Serie B masch. Paoloni Macerata – PromoPharma 3 a 0 (25/22 25/21 25/21). Arbitri: Francesco Sacrini (1°) e Federica Tosti (2°). Un’altra partita senza raccogliere punti per la PromoPharma che torna dalla trasferta di Macerata battuta per 3 a 0. “Ma questa è stata una sconfitta diversa dalle due precedenti contro Loreto e Osimo. – Spiega a fine match coach Marco Ricci. – Contro la Paoloni ce la siamo giocata in tutti e tre i set e, nel secondo e nel terzo, siamo anche stati avanti nel punteggio. Purtroppo abbiamo sempre subito dei piccoli break a metà di tutte e tre le frazioni di gioco che non siamo più riusciti a recuperare. Abbiamo patito soprattutto le rigiocate lunghe e anche il loro gioco “sporco” nel quale sono più bravi di noi. Abbiamo anche cambiato qualcosa tatticamente spostando Kiva a opposto ricevitore per liberare da compiti difensivi Frascio. Siamo delusi dal non aver fatto punti ma la situazione attuale è questa: non siamo in fiducia, sentiamo la pressione e questo ci porta a subire “sbalzi” nel nostro livello di gioco che, di certo, non ci aiutano”.

I titani sono ancora fuori dalla zona retrocessione ma nel prossimo week-end non giocheranno per osservare il proprio turno di riposo. Poi ci sarà il rush finale con le ultime tre partite rispettivamente contro San Severino Marche, Potenza Picena e Castelferretti.

Tabellino Macerata. Stella 4, Paoletti 4, Menchi 1, Tobaldi 16, Uguccioni 11, Persichini 9, Leoni (L1), Biagetti 2, Gentilucci 1, Storani. N.E. Elisei, Bonanni, Montecchiari (L2). Ace 2. Battute errore 8. Muri punto 9. All. Giacomo Giganti.

Tabellino PromoPharma. Rondellli, Kiva 8, Carigi 2, Frascio 19, Benvenuti 9, Bernardi 6, Rizzi (L1), Marcovecchio 2, Muccioli. N.E. Paganelli, Volpinari, Ricci, Bacciocchi. Ace 0. Battute errore 11. Muri punto 3. All. Marco Ricci.

Classifica. Begin Volley Collemarino 54, La Nef Osimo 46, Sabini Castelferretti 42, 4 Torri Ferrara 41, Paoloni Macerata 33, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 30, Loreto 29, Potenza Picena 25, PromoPharma 21, Pietro Pezzi Ravenna 19, Querzoli Forlì 17, Novavetro San Severino Marche 17, Lube Civitanova 16.

Prossimo turno (giornata 24 – terzultima di campionato). Novavetro San Severino Marche – PromoPharma. Sabato 27 aprile, ore 18, a San Severino Marche.

Serie D femm. Titan Services – Idea Volley Santarcangelo 3 a 2 (25/23 24/26 21/25 25/15 15/10). Quinta vittoria consecutiva per la Titan Services che sul parquet amico del Pala Casadei batte l’Idea Volley Santarcangelo al tie-break. “È stato un 3 a 2 molto sofferto ma molto bello. A inizio campionato dissi che avrei voluto fare 30 punti e ci siamo arrivate con una giornata d’anticipo, ne sono felice. – È il commento di coach Stefano Sari nel post-partita. – Nel primo set siamo partite commettendo tanti errori, alcuni pesanti in battuta verso la fine del parziale ma siamo comunque riuscite a far nostra questa frazione di gioco. Nel secondo e terzo set l’Idea Volley si è imposta giocando molto bene e non sbagliando una mossa in difesa. Nel quarto abbiamo avuto una reazione d’orgoglio. L’abbiamo vinto facendo anche riposare il sestetto base. Nel tie-break abbiamo cambiato sul 4/8 per loro. Ho chiesto un time-out e le ragazze hanno risposto benissimo: siamo volate sul 11/8 e chiuso la partita”. L’opposto Federica Tura (21 punti per lei in partita), sottolinea: “Forse abbiamo preso il match un po’ sottogamba e loro hanno difeso tantissimo, salvando tanti palloni che sembravano già a terra. Ma siamo state brave: abbiamo giocato di squadra nei momenti di difficoltà e l’abbiamo portata a casa”.

Tabellino Titan Services. Stefanelli 1, Ghinelli 20, Ricci 27, Tura 21, Muccioli 6, Menicucci 2, Rossi 2, Filippi 1, Renzi 1, Guerra, Ugolini, Casadei, Pasolini (L1), Grossi (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 60, Figurella Rimini 51, Fulgur Bagnacavallo 47, Ke Car Volley Rimini 44, Titan Services 30, Alfonsine 30, Mosaico Ravenna 29, Unica Volley Riccione 26, Idea Volley Santarcangelo 25, Longiano 16, Junior Coriano 13, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno (giornata 22 – ultima di campionato): Figurella Rimini – Titan Services. Sabato 20 aprile, ore 17, a Rimini.