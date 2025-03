Serie B: PromoPharma: pesante ko a San Severino Marche

Serie D femminile: Una super Titan Services batte Faenza

SAN MARINO – Serie B masch. Sios Novavetro – PromoPharma 3 a 0 (25/18 25/18 26/24). Arbitri: Luigi La Torre (1°) e Federica Grande (2°). Brutta prestazione della PromoPharma San Marino che esce sconfitta per 3 a 0 dal palazzetto di San Severino Marche. “Una sconfitta pesante. – Non cerca scuse coach Marco Ricci. – Abbiamo giocato tutti e tre i set sotto i nostri standard e con un atteggiamento dimesso. Abbiamo compiuto errori madornali e sbagliato il discorso tattico e San Severino ci ha, giustamente, presi a pallonate. Non c’eravamo con la testa: è stato come se tutti i nostri difetti fossero venuti fuori tutti alla massima potenza e tutti allo stesso tempo. Credo si debba ritrovare un po’ di umiltà ma la colpa è mia che non sono riuscito a stimolare i giocatori nel modo giusto durante la settimana di allenamenti”.

Tabellino Sios Novavetro. Facchi 15, Plesca 1, Parmigiani 2, Palazzesi 14, Skuodis 13, Marinozzi 6, Romiti (L1), Angelini 7. N.E. Polucci, Bonaldo, Corradini, Ferrara, Caciorgna. Ace 6. Battute sbagliate 12. Muri punto 11. All. Adrian Pablo Pasquali.

Tabellino PromoPharma. Kiva 4, Frascio 8, Rondelli, Bernardi 4, Carigi 1, Rizzi (L1), Muccioli 1, Ricci 1, Benvenuti 6, Marcoionni 2, Bernacchini 10. N.E. Conti, Bacciocchi. Ace 1. Battute sbagliate 9. Muri punto 9. All. Marco Ricci.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 51, Sab Group San Mauro Pascoli 48, Paoloni Macerata 35, Novavolley Loreto 35, Sabini Castelferretti 33, Sir Safety Umbria Academy Assisi 33, PromoPharma 32, Querzoli Forlì 29, Sios Novavetro San Severino Marche 25, Battistelli Real Bottega 21, Montorio Teramo 20, T-Trade Group Falconara 20, Prime Cleaning Riccione 14, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita (giornata 20). PromoPharma – Montorio Teramo. Sabato 22 marzo alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm Titan Services – Fenix Energia Faenza 3 a 0 (25/21 25/15 25/11). Clamorosa vittoria della Titan Services che sabato 15, sul parquet del Pala Casadei, schianta Faenza, seconda forza del campionato. E lo fa senza quattro giocatrici che fanno parte del 6+1 di base. “È stata la partita più bella che abbiamo giocato quest’anno – dice Stefano Sarti, allenatore delle sammarinesi. – Le ragazze sono passate sopra alle assenze e alla sfortuna, disputando una partita di alto livello. Hanno sbagliato poco, lavorato sulle debolezze delle avversarie, giocato bene in tutti i reparti e, soprattutto, tenuto mentalmente per tutti e tre i set. Credo abbiano fatto un bel passo in avanti ma non mi hanno sorpreso perché è un po’ che dico che questa squadra gioca come le prime della classe, quando vuole”.

Tabellino Titan Services. Stefanelli 1, Grossi (L1), Ghinelli 12, Menicucci 3, Tura 9, Ricci 10, Pedrelli 2, Stimac 3, Tiezzi 2. N. E. Guerra (L2), Tassi Pistarelli, Bernardi, Ugolini, Benvenuti. Ace 5. Battute sbagliate 8. Muri punto 9. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 41, Fenix Energia Faenza 39, Idea Volley Bellaria 38, Retina Cattolica 31, Alfonsine 28, Titan Services 25, Bcc Romagnolo Cesena 24, Unica Volley Rimini 24, Acerboli Santarcangelo 22, Figurella Rimini 15, Fusignano 10, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 18). Retina Cattolica – Titan Services. Sabato 22 marzo alle 18.30 a Cattolica.