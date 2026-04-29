Serie B: Per la Gemini Med ultima in casa contro Ferrara: ci si gioca il quinto posto

Amatoriale: Serravalle vince il terzo campionato sammarinese misto

SAN MARINO – Serie B. Una Gemini Med tornata in salute e reduce dalla convincente vittoria di Montorio al Vomano affronterà Ferrara sabato 2 maggio nell’ultima partita casalinga del campionato. Poi, mancherà la sola trasferta in casa del Rubicone capoclassifica prima di chiudere la stagione. Due impegni difficili. Fra l’altro, Gemini Med e Cavallino 4 Torri Ferrara si giocano in quinto posto in classifica, ora in coabitazione. Abbiamo chiesto un’analisi del match a Lorenzo Tuccelli, secondo libero del team sammarinese. “Ferrara è una squadra che conosco abbastanza bene. Anche se quando l’abbiamo affrontata all’andata, non ero ancora arrivato alla Gemini Med, in passato ho giocato con molti di loro. Rossetti e Margutti, in particolare, sono schiacciatori molto forti. Il palleggiatore viene dalla A3 come altri giocatori… Sarà senz’altro una partita impegnativa perché loro sono un gruppo che vale più punti di quelli che ha in classifica. Come noi, del resto“.

Da quanto tempo giochi da libero? “Da diversi anni. Prima ero uno schiacciatore ma, vista la mia altezza, ho sempre pensato che se avessi voluto giocare in categorie superiori avrei dovuto giocare da libero. Così ho fatto questa scelta“.

Come valuti finora la tua esperienza sammarinese? “Molto positivamente, sia dal punto di vista sportivo, sia da quello umano. Sono venuto per dare una mano senza pretendere alcunché e sono contento di esserci riuscito“.

L’incontro tra Gemini Med e Ferrara sarà arbitrato da Michele Albergamo (1°) e Marco Nampli (2°).

Classifica. Sab Group Rubicone 60, La Nef Re Salmone Osimo 56, Novavolley Loreto 52, Querzoli Forlì 50, Gemini Med San Marino 47, Cavallino 4 Torri Ferrara 47, Sabini Castelferretti 40, Okkaido Bologna 35, Paoloni Macerata 34, Sios Novavetro San Severino Marche 32, M&G Grottazzolina 21, Don Celso Volley Fermo 13, Volley Montorio 11, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno (penultima di campionato). Gemini Med San Marino – Cavallino 4 Torri Ferrara. Sabato 2 maggio alle 17.30 a Serravalle.

Campionato sammarinese misto. Con le finali di domenica 26 aprile si è concluso il terzo campionato amatoriale misto sammarinese di pallavolo, organizzato dalla Fspav. Hanno partecipato sei castelli (Borgo Maggiore, Chiesanuova, Città, Domagnano, Fiorentino e Serravalle), per una stagione regolare che è iniziata il 15 febbraio e si è conclusa con le finali del 26 che si sono tenute al Pala Casadei di Serravalle, la “casa” della pallavolo sammarinese. La finale per il primo posto è andata a Serravalle che ha sconfitto San Marino Città per 2 a 0. La combattuta “finalina” per il bronzo ha visto Fiorentino superare Domagnano per 2 a 1 mentre la quinta piazza se l’è aggiudicata Borgo Maggiore che ha avuto la meglio per 2 set a 0 su Chiesanuova.

Classifica finale. 1° Serravalle. 2° San Marino Città. 3° Fiorentino. 4° Domagnano. 5° Borgo Maggiore. 6° Chiesanuova.

Albo d’oro. 2024 Borgo Maggiore; 2025 Serravalle; 2026 Serravalle.