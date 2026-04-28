Tutte e tre le formazioni Eccellenza agli spareggi per le Finali Nazionali

REGGIO EMILIA – Si chiude con un bilancio agrodolce l’ultimo turno del settore giovanile di UNA Hotels Reggio Emilia, tra verdetti già definiti e percorsi ancora tutti da scrivere nelle prossime settimane.

Contro la capolista Orange1 Bassano, l’Under 19 Eccellenza della UNA Hotels dimostra carattere ricucendo più volte lo svantaggio, ma senza riuscire a completare la rimonta nel momento decisivo. Un risultato che preclude la qualificazione diretta alla Finale Nazionale di Roma (1-7 giugno). La squadra di coach Rossetti dovrà ora attendere gli ultimi risultati del girone 3 della fascia azzurra per capire il proprio destino: spareggi o addirittura pre-spareggi, con un percorso rispettivamente di due o tre gare a eliminazione diretta per inseguire ancora l’accesso all’atto conclusivo della stagione.

Sfuma anche in Under 17 Eccellenza la possibilità di qualificazione diretta alla Finale Nazionale di Agropoli (18-24 maggio). La sconfitta maturata consegna infatti il pass per l’ultimo atto all’Aquila Basket Trento. Per la UNA Hotels resta viva la speranza di qualificarsi tramite gli spareggi che si giocheranno a Porto San Giorgio e Chiaravalle il 9 e 10 maggio.

Alla squadra di Consolini servirà una vittoria, il 10 maggio, contro la vincente del pre-spareggio n°1, che ancora non vede definitivi i nomi delle partecipanti ma verosimilmente a contenderselo sarà una fra Olimpia Gioia e Pallacanestro Sant’Antimo, contro una fra Brindisi e Maddaloni.

Sguardo rivolto al futuro per l’Under 15 Eccellenza, attesa da un appuntamento decisivo: dall’1 al 3 maggio ad Argenta (FE) i ragazzi di coach Menozzi si giocheranno l’accesso alla Finale Nazionale di Udine negli spareggi contro Olimpia Milano, Anzio Basket Club e Firenze Basketball Academy. Le prime due classificate del girone all’italiana staccheranno il pass per la Finale Nazionale.

I biancorossi esordiranno venerdì 1 maggio alle 17 contro Anzio, i successivi appuntamenti verranno determinati dal risultato delle prime gare (alle 15:00 Olimpia Milano – Firenze)

Esperienza formativa, infine, per l’Under 13 Gold di coach Iemmi, che ha preso parte al XVI Torneo Internazionale “Città di Ferrara”, chiudendo al 13° posto.

UNDER 19 ECCELLENZA

UNA Hotels Reggio Emilia – Orange1 Bassano 60-76

(11-23, 17-12, 20-19, 12-22)

UNA Hotels Reggio Emilia: Fornasiero 2, Mainini, Carboni 4, Hadzhyiev 2, Manfredotti A. 13, Manfredotti L. 22, Emokhare, Borzacca, Abreu 9, Samb 2, Frashni, Deme 6. All. Rossetti

Orange1 Bassano: Scordari 6, Santini, Stable 7, Crestan 14, Diarra 18, Fajardo, Porto, Sow 14, Masaro 3, Nyok, Coulibaly 14. All. Mian

UNDER 17 ECCELLENZA