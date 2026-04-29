Giovedì inaugura la retrospettiva di Claudio Benghi

CASTEL MAGGIORE (BO) – Alla ricerca del giardino 1985-2025

Grande retrospettiva di Claudio Benghi

dal 30-04-2026 al 30-05-2026

Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 18:00 il Comune di Castel Maggiore presenta una grande e importante mostra: Alla ricerca del giardino 1985-2025, di Claudio Benghi, cittadino illustre di Castel Maggiore, un viaggio nei 40 anni di attività dell’artista.

La mostra, composta da una selezione di 40 quadri, approfondisce il tema cardine dell’attività artistica di Benghi “il giardino interiore”, come metafora psicologica potente che rappresenta lo spazio intimo dell’anima, un luogo intermedio tra conscio e inconscio, tra sogno e realtà, in cui le figure dei quadri restano perennemente sospese.

Un viaggio che parte dal giardino, che nell’opera di Benghi rimane presenza stilizzata e mai interamente visibile, sebbene se ne intuisca sempre la presenza. Il giardino rispecchia l’Eden, il paradiso perduto, tranquillo rifugio che si contrappone al caos del mondo esterno.

Claudio Benghi ambienta le sue rappresentazioni in luoghi chiusi o aperti, ma sempre delimitati come avessero parvenza di giardini.

L’artista predilige una raffigurazione fiabesca del giardino/paradiso in cui i personaggi fantastici, delineati con colori tenui e delicati, si muovono leggeri e senza costrizioni, quasi fluttuando nello spazio per raccontare le loro storie misteriose.

Così ritroviamo labirinti misteriosi, città fantastiche, scatole magiche, pesci volanti, rappresentazioni di sogni e magie, piazze interiori, strade per il bosco, cieli rossi realizzati, alcuni con acquarello, altri con tecnica mista su tessuto su tavola, testimonianza della grande maestria dell’artista di padroneggiare il medium artistico. L’ispirazione viene dal mondo delle fiabe come raffigurazione simbolica, ma l’approccio è quello con la realtà in cui l’elemento fiabesco viene fuso insieme alle esperienze personali dell’artista, creando più livelli di lettura.

Piccole e futili storie quotidiane, che nascondono a volte un dramma, vengono rappresentati sotto forma di fiaba con immagini oniriche che cercano di analizzare la psiche umana.

Accompagnata da un ricco catalogo, la mostra sarà visitabile fino al 30 aprile.

Tutti i giorni 16-19 Sabato e domenica 10-12 e 16-19

Sala Anna Politkovskaja, via Bondanello 41, Castel Maggiore (Bo)

Sono previste visite guidate alla presenza dell’artista, domenica 10 e 24 maggio ore 10 – 12, una “Studio visit” con visita allo studio del pittore in via di Corticella 303/b, Domenica 17 maggio ore 10 – 12, e il Finissage con chiusura della mostra con l’artista e donazione di alcuni quadri alla città di Castel Maggiore, Venerdì 29 maggio alle ore 18.

Venerdì 8 maggio alle 17.30 in Biblioteca comunale sarà presentato il romanzo di Claudio Benghi “La sposa celeste e il mondo delle meraviglie”, con la partecipazione di Margherita Gobbi, scrittrice e dirigente scolastica, e le letture di Daniela Tinti, dell’associazione Il Giardino dell’Arte

Dettagli e note biografiche sul sito del Comune di Castel Maggiore