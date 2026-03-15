Serie B: La Gemini Med prende un “brodino” a Fermo

Serie D femminile: Titan Services: ko casalingo con l’Unica

SAN MARINO – Serie B. Don Celso Volley Fermo – Gemini Med San Marino 1 a 3 (25/20 22/25 21/25 14/25). Arbitri: Roberta Devotelli (1°) e Lorenzo Marini (2°). Una Gemini Med in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive vince ma non convince in quel di Fermo. I ragazzi di coach Pascucci sembrano ancora convalescenti e sabato 14 nelle Marche hanno preso il classico “brodino” che perlomeno fa classifica. “Abbiamo giocato un primo set sulla falsariga della partita con Macerata di sabato 7marzo: siamo andati sotto malamente e non siamo riusciti a difendere, ricevere e attaccare con efficacia – ha raccontato nel dopo partita Roberto Pascucci, l’allenatore della Gemini Med. – Anche all’inizio del secondo set non ci veniva niente. Poi, a un certo punto, abbiamo iniziato a battere in maniera più aggressiva e a difendere e abbiamo invertito la rotta. Anche nel terzo ci siamo ritrovati sotto e siamo riusciti a recuperare pian piano, un punto alla volta. Nel quarto abbiamo avuto vita più facile ma non siamo stati brillanti. Portiamo a casa tre punti che fanno classifica ma non siamo guariti. Di positivo c’è stato che abbiamo avuto un buon supporto dalla panchina, in particolare da Ceccolini, autore di due bei muri e da Bernardi con un lunghissimo turno in battuta. Insomma, siamo tornati in partita con l’aiuto di tutti e questo è un buon segnale“.

Tabellino Fermo. Stella (L), Pulcini, Schiavoni 11, Saudelli 13, Luzi, Muscolini 2, Di Felice 3, Bizzarri 4, Viciedo 20. N.E. Beldomenico, Angeli, Bonanni, Petetta. Ace 2. Battute sbagliate 12. Muri punto 6. All. Sandro Mobbili.

Tabellino Gemini Med. Rondelli, Bernardi, Facchi 8, Giri, Rizzi (L1), Benvenuti 12, Orazi 6, Oforah 18, Conti 1, Ceccolini 4, Tuccelli (L2), Seveglievich 16. N.E. Borghesi. Ace 3. Battute sbagliate 8. Muri punto 10. All. Roberto Pascucci.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 46, Sab Group Rubicone 45, Novavolley Loreto 41, Gemini Med San Marino 40, Querzoli Forlì 37, Cavallino 4 Torri Ferrara 36, Paoloni Macerata 30, Sabini Castelferretti 29, Okkaido Bologna 29, M&G Grottazzolina 21, Sios Novavetro San Severino Marche 20, Montorio Teramo 10, Don Celso Volley Fermo 6, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – M&G Grottazzolina. Sabato 21 marzo alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm.Titan Services San Marino – Unica Volley Rimini 0 a 3 (19/25 19/25 20/25). Ancora una sconfitta per la Titan Services che sabato 14 cede per 0 a 3 alla Unica Volley Rimini sul parquet amico di Serravalle. “Continuiamo a giocare in formazione rimaneggiata per via delle assenze. Proviamo a tirare fuori quello che abbiamo ma non sta bastando – dice a fine match l’allenatore Stefano Sarti – Abbiamo giocato meglio dell’ultima volta ma poi bisogna schiacciare la palla a terra e noi ci siamo riuscite solo a tratti. Dobbiamo essere più incisive, specie nei momenti più decisivi delle partite. Continueremo a lavorare sodo per migliorare questo aspetto anche perché abbiamo una serie di partite nelle quali dobbiamo provare a fare punti. Ma dobbiamo crescere sia in attacco che sui primi tocchi“.

Tabellino Titan Services. Tiezzi 2, Cesarini, Tura 13, Pedrelli, Sarasini 12, Muccioli 4, Guerra 1, Menicucci 2, Bernardi 6, Gasperoni 1, Pasolini (L1), Petre Paoloni (L2). N.E. Lazzari, Ghinelli.. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 43, Vbr Liverani Lugo 38, Mattei Ravenna 29, Unica Volley Rimini 28, Alfonsine 26, Idea Volley Bellaria 25, Titan Services San Marino 23, Figurella Rimini 21, Bcc Romagnolo Cesena 20, Acerboli Santarcangelo 19, Volley Academy Benelli 18, Caf Acli Stella Rimini 16.

Prossimo turno. Idea Volley Bellaria – Titan Services San Marino. Sabato 21 marzo alle 17 a Bellaria.