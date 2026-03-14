Trasferta in Sardegna per la UNA Hotels, domenica a mezzogiorno la visita al Banco di Sardegna Sassari

REGGIO EMILIA – Dopo aver disputato due gare casalinghe, contro Pallacanestro Trieste e UCAM Murcia, la UNA Hotels vola in Sardegna per affrontare il Banco di Sardegna Sassari nel matinée domenicale della 22ª giornata di Lega Basket Serie A.

La palla a due è fissata alle 12:00 di domenica 15 marzo al PalaSerradimigni.

A presentare la gara alla stampa è coach Dimitris Priftis:

“Affrontiamo una squadra quadrata, solida e ben organizzata. Sassari gioca una pallacanestro ragionata, con un ritmo non eccessivamente alto e con chiari punti di forza.

Per quanto riguarda noi, abbiamo dovuto far fronte agli acciacchi di Barford, che ha un problema alla schiena, e a una sindrome influenzale per JT Thor: entrambi però dovrebbero essere della gara. Vogliamo essere competitivi e provare a vincere la partita, per farlo serviranno attenzione e lucidità nei momenti decisivi.

Nonostante la classifica dica che siamo all’ottavo posto, non dobbiamo peccare di arroganza e dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile. Potremo pensare ad altro solo nelle ultimissime giornate della regular season.

Durante la sosta abbiamo lavorato bene e questo ci è servito; adesso rientriamo in un periodo in cui le gare sono quasi più degli allenamenti”.

La gara sarà trasmessa gratuitamente su LBA TV,senza quindi bisogno di sottoscrivere un abbonamento a pagamento, ed arbitrata dalla terna composta da Baldini, Paglialunga e Valleriani.

Il club ricorda inoltre che sono in vendita i biglietti per la gara casalinga contro la Virtus Bologna, in programma domenica 22 marzo alle 19:30 al PalaBigi, acquistabili con le seguenti modalità: