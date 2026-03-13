Sios Novavetro – Sab Group Rubicone

Il prepartita di coach Mascetti

SAN MAURO PASCOLI (FC) – Dopo le sconfitte contro Ferrara e Forlì, la Sab Group Rubicone è pronta a tornare in campo. Sabato alle 17 la squadra gialloblù sarà ospite della Sios Novavetro a San Severino Marche, per una sfida che si preannuncia combattuta. Alla vigilia del match, il coach dei sammauresi Stefano Mascetti comincia commentando l’ultimo ko contro i forlivesi: “Preferisco guardare a ciò che è andato bene… Non ci siamo solo noi, ma ci sono almeno otto squadre che possono ambire ai playoff, sia per gioco che per roster. Forlì, insieme a Ferrara, è una di queste. È stata una partita intensa e, in certi momenti, molto avvincente, giocata bene soprattutto nella fase dei break point da entrambe le squadre. Alla fine, al tie-break, ha avuto la meglio Forlì”.

Mascetti analizza poi il momento della squadra: “Credo che avremmo potuto fare qualcosa in più in tutti i fondamentali, ma in questo periodo non siamo al top e certe squadre non te lo perdonano. Inoltre, eravamo senza Bellomo per un risentimento muscolare… Pascucci comunque l’ha sostituito molto bene”.

Infine, lo sguardo del tecnico volge alla sfida di sabato a San Severino Marche. “Sarà un’altra battaglia: loro hanno bisogno di punti e cercheranno a tutti i costi di metterci in difficoltà. Noi, invece, dobbiamo tornare a giocare la nostra pallavolo, fatta di intensità e voglia di difendere. L’importante sarà fare la partita fin da subito”.