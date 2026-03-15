La storia plurisecolare del raviggiolo, eccellenza del territorio (FOTO)

Domenica 15 marzo degustazione guidata del formaggio al presidio Slow Food, tipico del nostro Appennino

CESENA – Un pomeriggio dedicato ai sapori genuini del territorio e alla vita campestre: domenica 15 marzo, la DMC dei Percorsi del Savio propone una nuova esperienza di valorizzazione del patrimonio gastronomico della vallata mettendo al centro della tavola il Raviggiolo.

In una fattoria poco distante da Alfero, nel territorio del Comune di Verghereto, si potrà vivere un’esperienza guidata proposta per conoscere da vicino la produzione di questo formaggio fresco, tipico dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Presidio Slow food, riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT), il Raviggiolo è un raro latticino, fortemente legato alla stagionalità e alla territorialità, visto che viene prodotto solo in alcune vallate del nostro Appennino, tra ottobre e marzo, e deve essere consumato entro pochi giorni dalla produzione.

Il formaggio Raviggiolo racconta una lunga storia plurisecolare. Se ne trova notizia, infatti, in documenti risalenti al Rinascimento: la prima citazione è datata 1515, anno in cui vennero portate in dono a papa Leone X forme di raviggiolo presentate in un canestro e ricoperti di felci, confezione tradizionale tipica anche ai nostri giorni. Lo cita anche il Manzoni: Renzo lo mangia ne I Promessi sposi, e infine Pellegrino Artusi, ne La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, indica il “cacio raviggiolo” come ingrediente per i cappelletti all’uso di Romagna.

L’experience di domenica 15 marzo avrà inizio alle ore 15:00 con una durata complessiva di circa tre ore: è previsto il tour guidato in fattoria con illustrazione della produzione del Raviggiolo e assaggio della cagliata. A seguire: degustazioni guidate di formaggi del territorio. Per partecipare è necessaria la prenotazione con acquisto diretto online alla pagina bit.ly/raviggiolo. Per informazioni è possibile contattare lo 0547 356327 dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, domenica dalle ore 09:00 alle ore 13:00, oppure scrivere a info@ipercorsidelsavio.it.