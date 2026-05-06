Serie B – Chiusura di lusso per la Gemini Med: ultima di campionato con il Rubicone

I titani chiudono la stagione affrontando la prima della classe in trasferta a San Mauro Pascoli

SAN MARINO – Serie B. La Gemini Med chiude questa stagione di serie B affrontando la capolista Sab Group Rubicone a San Mauro Pascoli. Un match di prestigio fra due squadre tranquille. I padroni di casa saranno comunque primi anche in caso di sconfitta; i sammarinesi potrebbero scendere al sesto posto o, in caso di fortunate coincidenze, anche salire al terzo in compagnia di Loreto, a seconda del risultato ottenuto sul parquet. Come vede questa sfida Nicolò Conti, opposto della Gemini Med? “Sarà una partita difficile perché il Rubicone è una gran bella squadra. All’andata vincemmo ma a loro mancava un giocatore. Oggi siamo al completo, noi e loro, e mi aspetto una partita molto dura anche perché negli ultimi anni è stato il derby più sentito sia per noi sia per loro. C’è anche la possibilità che la Sab Group scelga di non rischiare i suoi uomini chiave in vista dei play-off, è vero. Ciò non toglie che sarà comunque dura“.

Che voto dai alla squadra per questo campionato? “Secondo me abbiamo giocato un bel campionato. Per molto tempo siamo stati vicini alla zona play-off e, alla fine del torneo, miglioreremo comunque il settimo posto dell’anno scorso. San Marino non è mai stata così in alto. Direi che la squadra si merita un otto pieno“.

Cosa hai potuto imparare da un compagno così forte come Oforah che gioca nel tuo ruolo? “Sicuramente il coraggio di tirare sempre forte e di non farsi pesare l’errore quando arriva“.

I tuoi programmi per il prossimo anno? “Rimango sicuramente a San Marino ma dovrò frequentare il secondo semestre universitario d’ingegneria gestionale a Parma e quindi dovrò bilanciare impegni di studio e sportivi. Ne parlerò con il coach“.

La partita fra Sab Group Rubicone e Gemini Med sarà arbitrata da Elena Gambato (1° arbitro) ed Elisa Vigasio (2°).

Classifica. Sab Group Rubicone 63, La Nef Re Salmone Osimo 59, Novavolley Loreto 52, Querzoli Forlì 50, Gemini Med San Marino 49, Cavallino 4 Torri Ferrara 48, Sabini Castelferretti 43, Okkaido Bologna 38, Paoloni Macerata 34, Sios Novavetro San Severino Marche 32, M&G Grottazzolina 24, Don Celso Volley Fermo 14, Volley Montorio 11, Consar Pietro Pezzi Ravenna 8.

Prossimo turno (ultima di campionato). Sab Group Rubicone – Gemini Med San Marino. Sabato 9 maggio alle 17.30 a San Mauro Pascoli.