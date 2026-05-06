La Fanzinoteca d’Italia 0.2 celebra l’Europe Day con l’iniziativa ‘Fanzine d’Europa – Passione Europea’

L’Europa riparte dalle profonde, disordinate e bellissime passioni delle auto-edizioni fanzinare

FORLÌ – In occasione del 9 maggio, giornata dedicata alla Festa dell’Europa il ‘Europe Day‘, la Fanzinoteca d’Italia 0.2, con sede a Forlì – unico polo nazionale dedicato allo studio e alla conservazione delle auto-edizioni – annuncia la propria adesione ufficiale alle celebrazioni comunitarie con il progetto socio-culturale ‘Fanzine d’Europa – Passione Europea‘. Una esposizione di pannelli informativi presso la sede fanzinotecaria con l’apporto di centinaia di auto-edizioni fanzinare provenienti da tutta l’Europa. Con apertura gratuita pubblica per sabato 09 maggio, dalle ore 14:00 alle 18:00, prende il via l’evento che fino al 31 maggio sarà gratuitamente disponibile con aperture su richiesta. In un’epoca dominata da algoritmi e grandi network, proporre la fanzine auto-edita al centro di una celebrazione europea significa ricordare che l’Europa è fatta prima di tutto di persone e passioni comuni. Le auto-edizioni fanzinare sono state il primo vero ‘social network’ analogico che ha unito appassionati di musica, letteratura, fumetti e fantascienza dal cuore amministrativo dell’Unione Europea, Bruxelles capitale belga, a Forlì, ben prima di internet. Il motto dell’Unione Europea, ‘Unità nella Diversità‘ rintraccia nella produzione fanzinara la sua massima espressione pratica. L’evento non è solo una mostra, ma un atto di resilienza culturale. Portando questo progetto alle celebrazioni dell’Europe Day offriamo una prospettiva unica sulla nostra casa comune: una casa fatta di carta, inchiostro e di una profonda, disordinata e bellissima ‘Passione Europea’. L’iniziativa si inserisce in un momento storico cruciale per l’impegno fanzinotecario, realtà che nel 2025 ha festeggiato i suoi 15 anni di attività ininterrotta a favore della libera espressione e della creatività dal basso. Per informazioni 3393085390 (orario 10/18) fanzinoteca@fanzineitaliane.it

“Aderire all’Europe Day con le auto-edizioni fanzinare significa celebrare la libertà – dichiara GianLuca Umiliacchi Direttore fanzinotecario – In un foglio spillato c’è la stessa ambizione dei padri fondatori: abbattere i muri e creare dialogo. La ‘Passione Europea’ è quel motore che spinge l’individuo a comunicare, a partecipare e a sentirsi parte di una comunità più grande. Ovviamente si va anche oltre i confini della carta, l’evento nasce per dimostrare come il mondo delle auto-edizioni non sia solo un fenomeno editoriale, ma un vero e proprio strumento di coesione sociale. Prima ancora che la libera circolazione delle persone fosse una realtà politica consolidata, la ‘passione fanzinara’ permetteva a giovani di ogni nazione europea di scambiarsi idee sulle proprie passioni, comunicazioni in ricerca di confronto, creando una rete di contatti che prefigurava l’identità europea odierna. Questo evento sottolinea la matrice italiana come garanzia di qualità e passione (la ‘rEsistenza’ fanzinara), posizionando la Fanzinoteca d’Italia 0.2 non come un semplice espositore, ma come un soggetto pensante che offre all’Europa una chiave di lettura originale della propria storia. Un evento sovranazionale (Europe Day) – spiega lo Staff organizzatore – per ‘validare’ il valore culturale delle auto-edizioni fanzinare agli occhi delle istituzioni e della stampa generalista, ribadendo il ruolo centrale di Forlì come Capitale delle fanzine. La proposta è stata concepita per raccontare il processo di integrazione europea in modo meno formale e più ‘viscerale’, utilizzando il linguaggio grafico e narrativo tipico delle auto-edizioni fanzinare, con quella passione, che muove chi le crea, definibile linguaggio universale che non ha bisogno di traduzioni.”

In un momento in cui l’Europa cerca di riscoprire i propri valori comuni, mostrare come i giovani (e meno giovani) abbiano costruito ponti culturali attraverso fogli fotocopiati e spillati è un messaggio potentissimo. Il progetto nasce in Italia con l’obiettivo di raccontare l’integrazione europea non attraverso i trattati formali, ma tramite il linguaggio spontaneo, viscerale e autentico dell’editoria indipendente. In vista dell’Europe Day 2026, vogliamo proporre una riflessione sulla democrazia e sull’identità che parta ‘dal basso‘, celebrando il contributo dei cittadini europei alla costruzione del sogno comune. Tra gli obiettivi, trasmettere l’idea che l’Europa non sia solo un insieme di trattati economici o burocrazia, ma un ideale costruito da persone comuni, artisti e sognatori. La auto-edizione fanzinara è lo strumento democratico per eccellenza. Utilizzarla per parlare d’Europa significa patrimonio condiviso grazie alla cultura del ‘Fai-da-te‘, un linguaggio universale che scavalca le barriere linguistiche, unendo l’Europa in una narrazione grafica comune. Il lavoro della Fanzinoteca d’Italia 0.2 è stato recentemente riconosciuto anche da Rai Cultura (nel programma “Di là dal fiume e tra gli alberi“), segno che l’approccio di Umiliacchi nel trasformare la cultura ‘periferica’ in centro scientifico sta dando i suoi frutti. Infatti, dal punto di vista della conservazione culturale, la Fanzinoteca italiana riempie un vuoto che le biblioteche nazionali non riescono a colmare. Una rete che garantisce servizi disponibili e gratuiti ai cittadini, previo accordo, consultazioni e assistenza, letture e ricerche, nonché supporto gratuito a tesi di Laurea rimanendo aperta ‘anche quando le altre biblioteche sono chiuse’. Per informazioni dettagliate sulle iniziative 3393085390 (orario 10/18) fanzinoteca@fanzineitaliane.it – www.fanzinoteca.it