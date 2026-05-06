Domani si riunisce il consiglio del quartiere Savena

Alle 18.30 in via Lombardia 36
BOLOGNA – Giovedì 7 maggio alle 18.30, il consiglio del quartiere Savena si riunirà nella sala di via Lombardia 36 per discutere i seguenti ordini del giorno: aggiornamento delle disposizioni integrative del regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi del Comune di Bologna per l’assegnazione in uso di spazi negli impianti di competenza del quartiere; comunicazione dell’avvenuta approvazione da parte dell’ufficio di presidenza dei verbali delle sedute del consiglio di quartiere del 27 gennaio, 26 febbraio e 9 aprile.