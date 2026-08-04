RIMINIWOW chiude con migliaia di presenze e oltre 25 milioni di ‘impression’ social

RIMINI – Si chiude con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2026 di #RIMINIWOW, il festival dedicato alle nuove generazioni inserito nel progetto #ROMAGNAWOW, sostenuto da Visit Romagna, che per tre giorni ha trasformato Parco Fellini e la Rotonda Lucio Battisti in un grande palcoscenico dedicato al mondo dei creator digitali e dell’intrattenimento per famiglie.

L’evento ha richiamato migliaia di persone da tutta Italia, confermando la capacità di Rimini di intercettare nuovi linguaggi, nuovi pubblici e nuove forme di promozione turistica. A caratterizzare questa edizione sono stati non solo i numeri registrati dal vivo, ma anche la straordinaria visibilità ottenuta sui social network, dove i contenuti pubblicati dai protagonisti della manifestazione hanno raggiunto un pubblico enorme.

Ad aprire il festival è stato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana dedicata alle famiglie: l’unica data gratuita del tour dei Me Contro Te. Luì e Sofì hanno scelto Rimini per regalare al loro pubblico uno spettacolo accessibile a tutti, richiamando oltre 6.000 persone tra bambini, genitori e accompagnatori. Un evento esclusivo che ha trasformato Parco Fellini e la Rotonda Lucio Battisti in una grande festa a cielo aperto e che ha confermato la capacità della città di ospitare appuntamenti di rilevanza nazionale, capaci di attrarre visitatori ben oltre i confini della Riviera.

La seconda serata ha visto protagonisti i Dieffe Bros, accolti da oltre 1.500 ragazzi che hanno partecipato al live show e al successivo meet & greet. Musica, fotografie e autografi hanno animato la serata, confermando il forte richiamo dei creator tra il pubblico più giovane.

A chiudere il festival è stata un’altra assoluta novità per il panorama italiano: la prima esibizione congiunta dei collettivi The Breakfast Club, The Breakfast Crew e The Snack Club, protagonisti di uno spettacolo costruito sulle hit e sui contenuti che ogni giorno conquistano milioni di utenti sui social. Nel corso della domenica, oltre 2.000 ragazzi hanno inoltre potuto incontrare dal vivo i propri beniamini durante il momento meet & greet, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Accanto al successo registrato dal vivo, il festival ha confermato tutta la forza della comunicazione digitale. Sommando i contenuti pubblicati in modo organico dai Me Contro Te, dai Dieffe Bros, da The Breakfast Club, The Breakfast Crew e The Snack Club, sono state superate le 25 milioni di impression complessive sui social network.

A questi numeri si aggiungono le migliaia di fotografie, video, reel e contenuti realizzati spontaneamente dal pubblico, contribuendo ad amplificare ulteriormente la visibilità di Rimini e della Riviera Romagnola.

Durante la permanenza in città, i creator del collettivo The Breakfast Club hanno inoltre realizzato diversi contenuti promozionali dedicati al territorio, che saranno pubblicati nei prossimi giorni, prolungando così nel tempo il ritorno di immagine della manifestazione e la promozione della destinazione presso il pubblico più giovane.

L’edizione 2026 conferma come #RIMINIWOW e #ROMAGNAWOW rappresentino oggi un progetto capace di coniugare spettacolo, turismo e comunicazione digitale, parlando direttamente alle nuove generazioni attraverso i linguaggi che utilizzano ogni giorno.

L’iniziativa ha rafforzato il posizionamento di Rimini come destinazione capace di innovare la propria offerta turistica, coinvolgendo il pubblico family e la Gen Z con eventi gratuiti di grande richiamo e creando una promozione che non si esaurisce nei giorni della manifestazione, ma continua online attraverso milioni di visualizzazioni e interazioni, raggiungendo un pubblico nazionale e contribuendo a valorizzare il territorio ben oltre i confini della Riviera.