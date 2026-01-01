Riccione, l’arte di Roberto De Grandis si svela al pubblico

Arrivano le visite guidate domenicali a Villa Franceschi

RICCIONE (RN) – La programmazione culturale di Riccione entra nel vivo del nuovo anno sotto il segno dell’arte e dell’identità locale. La Galleria d’arte moderna e contemporanea di Villa Franceschi, che ospita la retrospettiva dedicata a Roberto De Grandis, si appresta a vivere un periodo di intensa attività, offrendo ai visitatori non solo orari di apertura estesi ma anche un esclusivo ciclo di percorsi guidati.

Per favorire la massima partecipazione durante il periodo delle feste, la mostra osserverà un’apertura quotidiana fino al 6 gennaio, accogliendo il pubblico ogni mattina dalle 10 alle 13 e ogni pomeriggio dalle 15 alle 19. Questa fluidità di accesso permette di scoprire con calma la complessità di un autore che è stato molto più di un semplice cittadino illustre.

Roberto De Grandis, scomparso negli anni scorsi, è stato infatti una figura di riferimento per la cultura del territorio. Formatosi all’Accademia di Urbino, ha saputo declinare il suo talento in una moltitudine di forme: pittore dall’animo sensibile, incisore rigoroso, progettista grafico e raffinato illustratore. La sua cifra stilistica, profondamente influenzata dall’espressionismo tedesco, si è sempre intrecciata a un forte impegno civile e pedagogico, visibile soprattutto nelle sue collaborazioni editoriali per l’infanzia che hanno raccontato la storia e i miti di Riccione alle nuove generazioni. La sua arte, che ha viaggiato da Bologna fino alla Cina, rimane oggi una testimonianza preziosa di come il linguaggio visivo possa farsi strumento di educazione e memoria collettiva.

La visita con il professor Candela

Proprio per approfondire questo eclettismo, a partire dal mese di gennaio prenderà il via un calendario di visite guidate domenicali, curate dal comitato tecnico scientifico della mostra. Il primo appuntamento è fissato per domenica 4 gennaio alle ore 17:00 e vedrà la partecipazione straordinaria del professor Guido Candela, già docente di Politica Economica all’Università di Bologna ed esperto di economia dell’arte.

Il viaggio alla scoperta dell’universo di De Grandis proseguirà poi con cadenza settimanale. Gli incontri successivi sono previsti per le domeniche 11, 18 e 25 gennaio, per poi concludersi con gli appuntamenti del 1 e dell’8 febbraio, sempre alle ore 17:00. Ogni incontro sarà l’occasione per analizzare una sfumatura diversa della sua produzione, dai dipinti ai disegni alle grafiche, in un dialogo costante tra l’opera e lo spettatore.

La mostra e tutti gli incontri sono a ingresso libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura all’indirizzo cultura@comune.riccione.rn.it.