FORLÌ – Con la riapertura “in presenza” dei ristoranti, dopo lunghi mesi di chiusura dovuti alle norme atte a prevenire i contagi da Covid-19, si è riattivato a Forlì il progetto “Food Bag” finalizzato alla riduzione degli sprechi alimentari. Destinatari dell’iniziativa sono ulteriori 25 ristoratori coinvolti del comune di Forlì e i consumatori. FORLÌ – Con la riapertura “in presenza” dei ristoranti, dopo lunghi mesi di chiusura dovuti alle norme atte a prevenire i contagi da Covid-19, si è riattivato a Forlì il progetto “Food Bag” finalizzato alla riduzione degli sprechi alimentari. Destinatari dell’iniziativa sono ulteriori 25 ristoratori coinvolti del comune di Forlì e i consumatori.

“Food bag” è un progetto complesso e strutturato, finanziato dal Comune di Forlì, dalla Regione Emilia-Romagna e da ATERSIR e realizzato da Alimos Soc. Coop in collaborazione con le associazioni di categoria dei ristoratori e con l’AUSL della Romagna che ha concesso il patrocinio non oneroso.

L’obiettivo del progetto “Food Bag” é promuovere comportamenti virtuosi e buone pratiche tramite l’uso di contenitori per portare a casa il cibo non consumato, al fine di contrastare lo spreco alimentare e prevenire la produzione di rifiuti.

Per realizzare questo percorso, i ristoratori aderenti sono stati dotati di vaschette riutilizzabili, anche al microonde, prima del loro smaltimento nei corretti contenitori della raccolta differenziata.

Nella scorsa edizione del progetto, in soli tre mesi e nei 21 ristoranti coinvolti, si era evitato uno spreco di circa 4.277 kg; un risultato che difficilmente sarà eguagliato in questa edizione per le disposizioni atte alla prevenzione del Covid-19 ma che si ritiene utile affinché le buone pratiche di riciclo possano in futuro diventare abitudini diffuse e consolidate.

Questi i ristoranti coinvolti:



Agriturismo Il Posto delle Fragole, Via Decio Raggi, 386 (Carpena di Forlì)

Agriturismo La Siba, Via del Partigiano, 19

Antico Molino, Via Firenze, 221

Bistrò Verdepaglia, Corso Armando Diaz, 14

Da Camporesi, Via Tommaso Tamberlicchi, 5

Eurige, via dei Filergiti, 5

Ferri & Menta, Via Giorgio Regnoli, 41/a

Fuori Misura Social Food, Via Goffredo Mameli, 17

Il Giardino dei Sapori, Via Decio Raggi, 385

Jungle, Viale Vittorio Veneto, 5 E/F

La Cantina di Via Firenze, Via Firenze, 183

La Monda da Alfio, Via Monda, 72

L’Insonnia, Via G. Dalle Bande Nere, 8

Marì D’Otello, Via Isonzo, 51

Osteria del Ferrovecchio, Piazza Dante Alighieri, 22

Pizzeria del Corso, Corso della Repubblica, 209

Ristorante Al Duomo, Via Solferino, 1

Ristorante Arquebuse, Via Vincenzo Brasini, 4

Ristorante Convivio, Viale Bologna, 346

Ristorante Pizzeria Peter Pan, Via Fiume Rabbi, 22 (Parco Urbano “Franco Agosto”)

Ristorante T’Imballo, Via Lughese, 242/244

Ruggine Caffè e Cucina, Via Enrico Fermi, 6/2

Sabakaita, Via Ravegnana, 156

Sanderry, Via Brando Brandi, 69

Trattoria e Pizzeria Al Ponte, Viale Salinatore, 86

Questo invece l’elenco dei precedenti n.21 RISTORANTI che hanno costituito il motore di traino per il successiva fase 2 del progetto Food Bag.