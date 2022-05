Renato Barilli il 21 maggio alla Fondazione Tito Balestra

LONGIANO (FC) – Sabato 21 maggio alle ore 17.30 per la rassegna serate d’autore organizzata dalla Fondazione Tito Balestra un evento che si preannuncia già tra i più attesi di questa stagione, alla Sala dell’Arengo a parlare di arte sarà ospitato il critico, Renato Barilli, per excursus sull’arte internazionale dal ’68 ad oggi.

Un appuntamento straordinario e imperdibile per gli amanti dell’arte, da una parte la caratura, dall’altra il fatto che raramente Barilli si concede al pubblico. Partendo dalle sue pubblicazioni farà un’analisi approfondita sull’evoluzione dell’arte.

Renato Barilli, nato nel 1935, professore emerito presso l’Università di Bologna, ha svolto una lunga carriera insegnando Fenomenologia degli stili al corso DAMS. I suoi interessi, muovendo dall’estetica, sono andati sia alla critica letteraria che alla critica d’arte.

È autore di numerosi libri tra cui: Scienza della cultura e fenomenologia degli stili (1982, nuova ed. 2007), L’arte contemporanea (1984, nuova ed. 2005), La neoavanguardia italiana (1995, nuova ed. 2007), L’alba del contemporaneo (1995), Dal Boccaccio al Verga. La narrativa italiana in età moderna (2003), Maniera moderna e Manierismo (2004), Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005 (2006), La narrativa europea in età moderna. Da Defoe a Tolstoj (2010), Autoritratto a stampa (2010), La narrativa europea in età contemporanea. Cechov, Joyce, Proust, Woolf, Musil (2014). Presso Bollati Boringhieri ha pubblicato Storia dell’arte contemporanea in Italia. Da Canova alle ultime tendenze (2007) e Arte e cultura materiale in Occidente (2011). È stato organizzatore di molte mostre sull’arte italiana dell’Ottocento e del Novecento.

La direzione consiglia di arrivare prima per avere tempo di visitare la collezione d’arte moderna e contemporanea allestita all’interno del Castello Malatestiano

Per informazioni e prenotazioni 0547 665850 oppure via mail a info@fondazionetitobalestra.org

